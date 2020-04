Scivolone a ridosso dei titoli di coda de La vita in diretta per Lorella Cuccarini, protagonista di una gaffe su Luca Argentero che ha gelato lo studio (e il collega, Alberto Matano). Le battute finali della puntata del 16 aprile scorso hanno registrato anche l’intervento di una voce fuori campo a chiederle: “Ma sei sicura?“.

La gaffe della Cuccarini su Luca Argentero

Poco prima della fine della puntata del 16 aprile scorso de La vita in diretta, è successo qualcosa di imprevisto e quel qualcosa non è passato inosservato. Si tratta di una dichiarazione di Lorella Cuccarini su Luca Argento che sembra aver gettato una secchiata di ghiaccio negli studi Rai, quando i titoli di coda stavano per consegnare spazio alla successiva trasmissione.

Concluso l’ultimo servizio del format, la conduttrice ha ricordato ai telespettatori l’appuntamento del prime time con l’ultima puntata della fiction Doc – Nelle tue mani, che ha come protagonista proprio l’attore. Un assist non perfettamente riuscito, a giudicare dall’accento posto su una notizia fino a quel momento mai emersa e ancora oggi senza “prove” ufficiali.

“Abbiamo finito il nostro tempo a disposizione ma dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera, perché c’è l’ultima puntata di ‘Doc – Nelle tue mani’ con Luca Argentero che tra l’altro è diventato anche papà, quindi congratulazioni“.

La voce fuori campo: “Ma sei sicura?“

Proprio quando la Cuccarini stava chiudendo con un accennato “Ci vediamo…“, l’intervento di una voce fuori campo a chiedere conto delle congratulazioni per presunta nascita del figlio di Luca Argentero e Cristina Marino.

Inizialmente, la conduttrice non avrebbe capito il tenore della domanda rivoltale da una donna, forse un’autrice, da dietro le quinte, e per questo ha chiesto chiaramente “Che succede?

“.

Immediata la replica: “Ma sei sicura?“, con tono evidentemente incredulo davanti a quell’affermazione data come certa. Lorella Cuccarini ha risposto con un secco “Sì“, ma lo stacco sul volto del collega Alberto Matano ha lasciato intravedere un sipario di gelo intorno alla questione.

Dalla diretta interessata nessun’altra precisazione, nemmeno via social, così come dall’attore che, secondo quanto emerso finora, dovrebbe diventare papà tra poche settimane e trascorre questo periodo di isolamento con la sua Cristina Marino in dolce attesa del loro primo figlio.