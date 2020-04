Lieto evento in casa del calciatore Álvaro Morata. La famiglia che ha costruito con Alice Campello si allargherà presto, con l’arrivo del terzo figlio di cui la coppia ha già scelto il nome, come rivelato su Instagram proprio dall’influencer.

Morata – Campello: sarà ancora un figlio maschio

“Edoardo ti aspettiamo”: così recita la didascalia di un video pubblicato da Alice Campello sul suo profilo Instagram. A quanto pare, la giovane influencer di 25 anni, è in attesa di un maschietto. Il post dell’annuncio del nome del nascituro la ritrae sul divano, con il calciatore spagnolo dell’Atletico Madrid che bacia la pancia che sta crescendo a vista d’occhio.

Qualche settimana fa, Alice aveva pubblicato un altro scatto sempre su Instagram insieme a tutta la sua famiglia, scrivendo che presto sarebbero diventati 5. Infatti la coppia ha già due figli: Leonardo e Alessandro, nati nel 2018. Alice Campello non nasconde, tuttavia, il desiderio di diventare madre di una femminuccia. A corredo di una foto degli ultimi giorni scriveva: “Un altro maschietto, e continua la ricerca della piccola principessa, con i tre moschettieri.

Siamo molto felici!”

Il calciatore Morata e la compagna Campello su Instagram annunciando l’arrivo di un nuovo figlio. Fonte: Instagram

Una coppia affiatata

Alice Campello e Álvaro Morata sono molto affiatati. Conosciutisi nel 2016, si sono sposati nel 2017 e l’anno dopo sono arrivati i due gemellini. Lui era di stanza a Torino nella Juventus ed è stato colpito dal profilo della bella Influencer con cui è scoccata la scintilla. Si sono incontrati e, da quel momento, non si sono più separati.

La coppia continua a pubblicare sui social momenti della propria quotidianità insieme ai loro bambini.

La famiglia sta passando la quarantena insieme, preparandosi anche alla nascita del piccolo Edoardo e Alice non smette, ogni giorno, di rinnovare il proprio amore al calciatore. In una sua foto, che la ritrae con Morata vicino un laghetto, scrive: “Ti amo”, ottenendo un “Io di più” dal marito. Álvaro, dal canto suo, ha pubblicato sul famoso social un ringraziamento a tutti i medici e gli infermieri che stanno lavorando per sconfiggere il Coronavirus, chiedendo alle persone di essere responsabili per il bene di tutti.

Alvaro Morata e Alice Campello con i figli nel parco. Nella didascalia, un ringraziamento a tutti i medici impegnati nella lotta al Covid-19. Fonte: Instagram

