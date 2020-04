Il nome e il volto di Walter Ricciardi sono diventati una delle costanti nella narrazione dell’emergenza Coronavirus, consulente del Governo spesso ospite in varie trasmissioni per fare il punto sull’epidemia. Nelle scorse ore, è esplosa la bufera su un suo tweet riguardante Donald Trump che, secondo l’Ansa, ha poi registrato una presa di posizione da parte dell’Oms. E l’opposizione chiede le sue dimissioni.

L’Oms su Ricciardi: “Non rappresenta nostre opinioni”

Con una nota, riportata dall’Ansa, l’Organizzazione mondiale della Sanità avrebbe preso le distanze da Walter Ricciardi proprio nel giorno in cui un tweet su Trump ha fatto esplodere la polemica.

In sintesi, nella comunicazione diffusa dall’Oms sarebbe stato precisato che le opinioni espresse dallo stesso “non rappresentano necessariamente il punto di vista e/o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi“.

Le distanze sarebbero dunque palpabili e l’Oms avrebbe anche sottolineato come egli rappresenti “il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione“.

Nella nota, riporta ancora l’agenzia di stampa, sarebbe stato espresso un invito ai media: “evitare espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l’Oms o che la rappresenti“.

Seguendo questa lettura, neppure i suoi interventi sull’emergenza Covid-19 rappresenterebbero ufficialmente l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tweet contro Trump al centro della bufera

L’intervento dell’Oms sarebbe arrivato poche ore dopo la pubblicazione di un tweet sul presidente Donald Trump da parte dello stesso Ricciardi, membro del comitato esecutivo Oms.

Ricciardi aveva rilanciato sul suo Twitter un video, pubblicato da Michael Moore, in cui si vede un uomo colpire con forza un pupazzo che ha le sembianze del tycoon.

Repentino l’attacco dell’opposizione, anzitutto di Salvini, che ha chiesto le sue dimissioni dal comitato tecnico scientifico: “Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump!

Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro“.

Post di Matteo Salvini sul tweet di Walter Ricciardi – Fonte: Facebook/Matteo Salvini

