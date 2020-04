Elisa Isoardi, raggiunta dai microfoni di Rai Radio 1, si è concessa un’intervista al programma Un Giorno Da Pecora. La conduttrice della Prova del Cuoco ha raccontato questi giorni di quarantena, di come sta trascorrendo l’isolamento e con chi.

Come si evince dalla chiacchierata Elisa Isoardi è single, ma comunque in ottima compagnia. In casa con lei, infatti, la zia e il suo cane.

La quarantena di Elisa Isoardi

I ritmi sono cambiati per tutti, così anche per Elisa Isoardi. La conduttrice che fino a qualche mese fa entrava nelle case degli italiani ogni giorno, con uno dei cooking show più seguiti di Italia, ha dovuto cambiare la sua routine.

Come molti programmi anche La Prova del Cuoco è stato sospeso.

La Isoardi non si perde d’animo e attende la fine di questa quarantena nel pieno rispetto delle regole. “La mia quarantena va bene, sono molto ligia, esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno“. Poi Elisa ci tiene a sottolineare un dettaglio: “Sono single“. Questo isolamento infatti lo trascorre in compagnia di zia Gabriella. “Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma.

Siamo io, mia zia e il mio cane. Ma lavoro più di prima, faccio molte dirette Instagram: tutti i giorni alle 12 e poi tre giorni a settimana faccio un aperitivo-chat“.

Elisa Isoardi di nuovo single

In dicembre si parlava di un ritorno di fiamma tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo, l’imprenditore e produttore. Il gossip li voleva addirittura pronti alle nozze.

Le ultime dichiarazioni della Isoardi però non lasciano speranze a riguardo. La conduttrice 37enne e tornata single e si gode la famiglia e la casa in questo momento di emergenza sanitaria.