È un effetto domino cui non si conoscono tutte le tessere che cadranno. L’emergenza Coronavirus non è più solamente una “questione sanitaria”: l’epidemia che sta imperversando l’Italia e il mondo sta portando alla luce, giorno dopo giorno, i fronti di una guerra che si combatte talvolta nelle mura di casa, lottando contro gli effetti negativi dell’isolamento sociale, talvolta sul luogo di lavoro con attività che faticano a vedere un futuro e una ripartenza e talvolta anche a tavola dove persino il cibo inizia a scarseggiare.

Tradurre l’epidemia significa parlare di disagi economici e sociali che iniziano a segnare in maniera indelebile il Paese, acuendo i problemi, depotenziando la speranza.

In questo contesti si inserisce l’ennesima iniziativa lanciata dagli Eugenio in Via Di Gioia, il gruppo musicale da sempre in prima linea, e non solo con la musica, a combattere le guerre più silenziose. Intervistati da The Social Post, Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici raccontano #CiboinTurin, la campagna per ridurre l’emergenza alimentare nel capoluogo piemontese fortemente colpito dal Covid-19.

#CiboinTurin, gli Eugenio in Via Di Gioia in campo per l’emergenza alimentare

Scindere la filosofia degli Eugenio in Via Di Gioia dall’attenzione per le tematiche ambientali e sociali significherebbe, di per sé, fare a brandelli la loro musica.

Dalla campagna crowfunding Lettera al prossimo – come una loro canzone – per piantare alberi in Trentino, devastato dalla tempesta Vaia nell’ottobre del 2018, all’attuale #CiboinTurin, la campagna a sostegno del Comune di Torino, della Croce Verde, della Consulta per le persone in difficoltà, del Banco Alimentare, della Caritas e dei Servizi Sociali. Un vero e proprio invito a donare fondi al Comune sì da permettere la distribuzione, a domicilio, di beni di prima necessità come prodotti alimentari ma anche farmaci, a chiunque ne abbia bisogno.

Come partecipare alla campagna #CiboinTurin

Come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla band, la call to action è rivolta a tutti coloro che si trovano nella posizione di poter aiutare attraverso una donazione “tramite IBAN al Comune di Torino – Fondo Solidarietà Covid-19 — IBAN IT69L0200801033000104431330 con la causale: “Torino Solidale art.

66 dl 18/2020“. La donazione può avvenire anche direttamente dalla piattaforma Lettera al Prossimo e, come viene specificato: “Tutti i fondi raccolti dalla piattaforma saranno integralmente versati sul conto di Torino Solidale, il progetto della Città di Torino per aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa e a procurarsi beni di prima necessità“.

Coronavirus, la quarantena degli Eugenio in Via Di Gioia

Intervistati da The Social Post, abbiamo voluto chiedere alla band di raccontarci come stanno affrontando e vivendo, da musicisti e non solo, la quarantena forzata ai tempi del Covid-19.

Parlateci di #CiboInTurin, come funziona la campagna e come può partecipare ognuno di noi?

#CiboinTurin nasce dall’emergenza alimentare che ormai a Torino è diventata importante. Noi eravamo soliti andare in giro a suonare e trovare in ogni luogo delle persone che, oltre a venirci a sentire, ci donavano il loro cibo da poter mangiare poi tutti insieme in condivisione. Oggi vogliamo che sia il contrario: attraverso una raccolta fondi sulla nostra piattaforma di “lettera al prossimo” si potrà fare una donazione per portare del cibo a quelli che ne hanno più bisogno. Tutto questo anche grazie ai tanti partner che sono corsi in aiuto: Comune di Torino, Coldiretti Piemonte, Croce Verde, Eataly e Molecola.

Tutti quanti possiamo dare una mano con una donazione e aggiungere un posto a tavola. Un posto che poi farà parte di una cena virtuale con tutti quelli che doneranno 5 euro o anche più.

Come state vivendo queste settimane in quarantena per il Coronavirus, come sono le vostre giornate?

Cerchiamo il più possibile di adattarci a questa nuova normalità affrontando le giornate con lo spirito di sempre. Eravamo abituati a lavorare insieme nel nostro ufficio da mattino a sera, tutti i giorni. Così ogni giorno ci teniamo aggiornati, ognuno dal proprio pc, dedicandoci alla creazione di nuovi contenuti, a progettare nuove iniziative e a scrivere nuovi brani.

Oltre al lavoro, cerchiamo di tenerci in forma con un po’ di esercizio fisico e ci trattiamo bene preparando ottime prelibatezze facendo a gara per chi cucina meglio. Ci video-chiamiamo spesso anche per fare il punto sulle varie attività e ci diciamo quanto siamo ingrassati o dimagriti. Insomma è quasi tutto uguale tranne la vicinanza fisica.

Quali sono i maggiori disagi che avete riscontrato durante la quarantena e quali gli aspetti positivi che, secondo la vostra sensibilità artistica, non dovremo dimenticare in futuro?

I disagi così come gli aspetti positivi di questo periodo di Coronavirus non sono che lo specchio amplificato della vita del nostro tempo.

Un sistema economico fragile e disequilibrato ha, da una parte, messo in luce la precarietà della ricchezza e del mercato, dall’altra riesumato la paura e la povertà estreme. Il rovescio della medaglia come tutti sappiamo è che la chiusura degli apparati produttivi ha riportato temporaneamente il nostro pianeta a respirare e la reclusione in casa ha costretto i nostri ritmi frenetici a rallentare. Ho usato la parola “temporaneamente” perché il colpo di coda di una ripartenza affannosa potrebbe annullare gli aspetti positivi e accentuare i forti disagi.

Se vogliamo però vedere un po’ di luce a lungo termine al fondo di questa galleria. La grande crisi genererà un grado di consapevolezza maggiore e una volontà rinnovata di pensare a un nuovo modello economico e sociale globale.

