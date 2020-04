La famiglia di Clio Zammatteo, alias Clio Make Up, si è allargata. Da poche ore è nata Joy, la secondogenita della influencer e truccatrice dopo Grace, avuta anch’essa con il marito Claudio. Ad annunciarlo è stata la stessa Clio sul proprio profilo Instagram, dove ha condiviso il primo scatto dopo il parto assieme alla dolce creatura.

Benvenuta Joy: è nata la figlia di Clio Make Up

Il momento più atteso è arrivato nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 aprile. È nata infatti Joy, la seconda figlia di Clio Make Up e del marito Claudio.

A dare il lieto annuncio la stessa influencer, che ha condiviso su Instagram la prima foto assieme alla piccola. “È nata Joy <3“, il messaggio di Clio con, in allegato, una dolcissima foto di madre e figlia assieme dopo il parto. Una foto che ha inevitabilmente fatto il boom di like. L’influencer è infatti seguitissima sui social e il suo account Instagram vanta la bellezza di quasi tre milioni di followers. La piccola Joy si aggiunge così a Grace, la primogenita della coppia, nata nel luglio del 2017.

A tre anni di distanza, dunque, la famiglia di Clio si allarga e dà il benvenuto a una nuova, splendida creatura.

Visualizza questo post su Instagram È nata Joy ❤️ Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 22 Apr 2020 alle ore 10:33 PDT

Concitazione nelle settimane pre-parto

Solo poche ore prima del lieto annuncio, Clio Make Up aveva informato i suoi fan di essere arrivata in ospedale per l’atteso momento del parto. Attraverso le Instagram stories l’influencer aveva rivelato: “Il dottore dice che nel giro di un’ora, forse, dovrei partorire. Speriamo in bene, manca poco“. Per poi far esplodere tutta la sua gioia per la nascita della piccola Joy. Nonostante la felicità del momento, le settimane precedenti sono state parecchio turbolente per Clio.

La blogger vive infatti a New York assieme alla famiglia, ma dalla stessa New York è dovuta scappare lo scorso mese a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo stato di crisi sanitaria e di ansia che la metropoli americana stava vivendo in quel periodo avevano infatti spinto l’influencer ad allontanarsi per partorire la piccola Joy al sicuro. Nonostante la turbolenta situazione e la concitazione delle settimane pre-parto, Clio può ora gioire per l’arrivo della sua seconda creatura.