È uno dei più apprezzati attori di teatro e cinema, protagonista di molte pellicole di successo ma in questi giorni, Pino Quartullo è al centro anche di una diatriba con la sua ex Elena Sofia Ricci. Questa, che sul set di Vivere e lascia vivere ha ritrovato anche sua figlia, gli ha lanciato delle accuse pesanti a cui lui vuole rispondere.

La versione di Pino Quartullo

Un chiarimento alle parole della sua ex Elena Sofia Ricci quello che Pino Quartullo fa dalle pagine di Oggi, anticipate da siti specializzati. L’uomo, che ha avuto dall’attrice la figlia Emma, si difende dalle parole della donna e avrebbe detto: “Elena mi accusa di una cosa falsa e grave.

Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna.” L’attore avrebbe poi ribadito di essere stato fedele e di non aver sfiorato altre donne. “Io sono fedele per natura, e poi tradire è faticoso: bisogna mentire e io, anche come attore, cerco di essere sempre molto sincero” sono state le sue parole.

Quanto detto dalla star di Che Dio ci aiuti sembra aver ferito molto Quartullo che avrebbe continuato affermando come non ci sia mai stata tra loro una lite per gelosia.Per il momento, non è arrivata un ulteriore reazione di Elena Sofia Ricci, ora felicemente sposata con Stefano Mainetti e che tempo fa ha rivelato un dramma della sua vita.

La quarantena di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci ha recentemente parlato anche con Tv Sorrisi e Canzoni di come stia passando questa quarantena. L’attrice, che è sempre stata una donna forte, ha detto: “Mi vesto e mi metto anche il profumo.

Mi tengo in forma facendo le pulizie e dopo mi metto sul divano e ne approfitto per recuperare le serie tv.” La donna, che ha festeggiato il suo compleanno in piena quarantena, si augura che il lavoro possa riprendere il prima possibile: “Mi pesa stare ferma adesso, mi manca molto il set, il posto dove posso essere la Elena Sofia più allegra. A casa sono la mamma e la moglie che sta addosso a tutti”.

Nel frattempo, i suoi fan la potranno vedere nella nuova fiction Rai Vivi e lascia vivere, dove interpreta Laura, una donna alla ricerca di un riscatto nella vita ma che nasconde dei segreti.

Elena Sofia Ricci sul set di Vivi e lascia vivere

Approfondisci:

Elena Sofia Ricci, i progetti futuri e quel particolare inaspettato

Elena Sofia Ricci: “I nostri figli vanno armati di autostima”