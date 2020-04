Dopo numerosi rinvii, dovuti all’emergenza Coronavirus, che ha colpito anche un membro della redazione, tornano finalmente Le Iene in tv. Nel raccontare la versione 2.0, l’autore del programma Davide Parenti non ha potuto fare a meno di ricordare Nadia Toffa, colonna portante dello show, scomparsa lo scorso 13 agosto.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Parenti ha anche delineato le nuove linee del programma. Come prevedibile, infatti, Le Iene è stato costretto ad una serie di revisioni nella struttura del format, dettate dalle nuove norme anti-Covid.

Il ricordo di Nadia Toffa

Le Iene è finalmente tornato in onda ieri, martedì 21 aprile.

Al di là dell’emergenza sanitaria, che ha piegato il mondo intero, già da tempo nella redazione delle Iene vige il “Nulla sarà più come prima“. Questo 2020 infatti la redazione ha dovuto abituarsi all’idea che uno dei volti storici più amati delle Iene non ci sarebbe stato. Ne ha parlato anche Parenti, al Corriere della Sera, raccontando quel vuoto che Nadia Toffa ha lasciato in redazione.

“Con Nadia abbiamo condiviso passioni di vita dalla mattina alla sera, successi e frustrazioni” ha raccontato Davide Parenti.

Poi ha aggiunto: “Era favolosa, era parte di noi. Ci manca, Nadia ci manca“.

Le nuove Iene

In osservanza delle regole di distanziamento sociale, dettate dall’emergenza Coronavirus, inutile dire che la nuova edizione delle Iene presenta grandissime novità, che in alcuni casi hanno costituito difficoltà. Molti show hanno ripreso la normale programmazione senza il pubblico in studio. Nel caso delle Iene la trasmissione non sarà nemmeno condotta dallo studio, ma in questo nuovo format saranno grandi protagonisti gli inviati, a cui si darà ampio spazio.

Sicuramente l’aspetto più complicato per le nuove inchieste è stato costituito dall’impossibilità di condurre le stesse sul campo, cercando testimonianze per strada armati di microfono. Ogni incontro si è svolto previo appuntamento, stabilito a tavolino. Ovviamente la stragrande maggioranza delle inchieste e delle notizie che tratterà le Iene riguarderà l’emergenza sanitaria e l’incubo Covid-19.

