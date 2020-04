“Penso di aver vinto il montepremi”. Quando Ryan Hoyle, falegname 38enne inglese, pronuncia incredulo questa frase al telefono non si riferisce a pochi spiccioli. Il fortunato giocatore ha appena sbancato la National Lottery della Gran Bretagna, e ora ha in tasca – metaforicamente – 58 milioni di sterline in più.

Una vera manna dal cielo in un periodo di incertezza economica originata da lockdown e restrizioni imposti dal Coronavirus. Altro che bonus di 600 euro alla maniera italiana: Hoyle è oggi la 20esima persona più ricca nella storia della lotteria britannica con una vincita pari a 67 milioni di euro.

La vincita online alla lotteria nazionale

Galeotto fu EuroMillions. Ryan Hoyle è sempre stato un fedele giocatore, e prima dell’emergenza sanitaria era solito recarsi nei negozi a comprare i biglietti cartacei della National Lottery. Il Coronavirus ha però cambiato il suo modus operandi: costretto a restare tra le mura domestiche, il falegname ha scoperto l’universo del gioco online. La mattina del 18 aprile, il dolce risveglio: controllando la casella di posta elettronica Hoyle scopre di essersi aggiudicato una vincita milionaria.

L’incredulità e la conferma

Sky News riporta le prime reazioni dell’uomo baciato dalla dea della Fortuna.

“Tremavo e avevo davvero bisogno di una seconda opinione”, racconta Hoyle che, abbandonato l’aplomb inglese, non credeva alla mail appena letta. “Così sono saltato in macchina e ho guidato fino a casa di mamma e papà”.

Nonostante lo shock, non ha dimenticato le regole di distanziamento sociale. “Ho mantenuto una distanza di sicurezza e ho passato loro il cellulare attraverso la finestra così che verificassero la mail per me”. Anche i genitori confermano, per poi esplodere dalla gioia. “Mamma urlava che ora potrà andare in pensione”, ride il falegname.

I piani futuri del neo milionario

La chiamata alla National Lottery sancisce la vincita di Ryan Hoyle. I festeggiamenti sono ostacolati dall’attuale situazione sanitaria, ma il falegname racconta di aver brindato a distanza con i suoi fratelli. “Ci siamo seduti a distanza a bere una birra sabato pomeriggio”, spiega, rimarcando di aver mantenuto “almeno due metri tra noi”. Il milionario avrà bisogno di tempo per realizzare appieno la portata del cambiamento. “Non penso di aver bisogno di lavorare al momento”, riflette.

E con 67 milioni di euro sul conto corrente, come dargli torto?