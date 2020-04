La Fase 2 dell’emergenza coronavirus si sta avvicinando. Dal 27 aprile cominceranno a riaprire diverse aziende fondamentali per il Paese e dalla settimana del 4 maggio si potrà ricominciare a muoversi, anche se non fuori dalla propria Regione.

Le visite ai famigliari

Queste settimane di lockdown sono state difficili, soprattutto per molti anziani rimasti isolati. La situazione rendeva possibili le visite alla famiglia solo se queste era giustificate da motivi di necessità. Dal 4 maggio la situazione sarà differente anche se bisognerà adattarsi ad avere nuove misure di sicurezza, come indossare guanti e mascherine.

Resta comunque ancora un limite: ci si potrà muovere tra comuni, ma non fuori dalla propria Regione.

Se tutto andrà come previsto ternerà quindi anche la possibilità di vedere gli amici: questo non sarà da considerarsi come un ok generalizzato alle feste, resterà infatti il divieto agli assembramenti.

Gli spostamenti e l’uso della mascherina

E gli spostamenti nella Fase 2? Per ognuno dei prossimi futuri spostamenti bisognerà avere guanti e mascherina. Soprattutto in tutti quei luoghi dove sarà più difficile mantenere la distanza di sicurezza di un metro e per ogni spazio chiuso.

Attenzione: anche l’auto sarà da considerarsi come uno spazio chiuso. Un’anticipazione arriva dall’Ansa, che ha visionato i contenuti della bozza del Ministero dei Trasporti. Ecco alcune delle regole:

Distanza di almeno un metro tra le persone così come per tutti coloro che hanno rapporti con il pubblico;

così come per tutti coloro che hanno rapporti con il pubblico; Uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e i viaggiatori;

per i lavoratori e i viaggiatori; Sanificazione di tutti i mezzi di trasporto;

Installazione di dispenser di gel igienizzanti per tutti i viaggiatori;

Informare tutti i cittadini sull’uso dei dispositivi di protezione individuale;

Vendita contingentata di biglietti per garantire un numero di passeggeri utile al rispetto delle distanze di sicurezza

