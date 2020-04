In quarantena Gianni Morandi non ha certo perso energia ed entusiasmo. In questi giorni di isolamento, nella sua casa di Bologna insieme alla moglie Anna, il cantante e conduttore, come tanti si dedica a dirette Instagram, un modo per passare il tempo e per mantenere i contatti con i follower.

Nel corso dell’ultima si è concesso una chiacchierata (ovviamente sulla rete) con Luca Bianchini. Morandi si è raccontato senza filtri, come piace a lui, rispolverando successi, insuccessi e anche vecchie collaborazioni, come quella con Whitney Houston, che nasconde un retroscena.

Gianni Morandi tra successi e flop

La sua lunga carriera è testimone di grandi successi, ma nel corso della diretta con Bianchini Gianni Morandi non nasconde di aver vissuto anche catastrofici flop.

Nello specifico ricorda quello della commedia musicale Jacopone di cui comunque ha fatto tesoro.

“Negli anni Settanta le cose cominciarono ad andare piuttosto male perché in Italia era cambiato tutto, e io mi arrampicai sugli specchi” ricorda Morandi. “Feci una commedia musicale, ‘Jacopone’ fu un insuccesso totale. Però mi ha insegnato tante cose, l’altra faccia della medaglia“.

La lite con Witney Houston

Tuttavia il suo conclamato successo lo ha condotto a grandi collaborazioni.

E ancora oggi Gianni Morandi sogna di farne. “Adoro Adele, la sua capacità di cantare mi entusiasma e se dovessi scegliere mi piacerebbe cantare con lei” racconta con tanta voglia di tornare a duettare.

Eppure non sempre i duetti riservano sintonia. Nel caso di Whitney Houston Morandi ricorda che la loro esibizione fu preceduta da un’incomprensione dietro le quinte. “Prima delle prove ci fu una mezza lite con lei, perché non era arrivata alle prove, e poi aveva fatto le bizze sulla tonalità della canzone” racconta Morandi ricordando la diva scomparsa.

“Ma quando è arrivata era di una bellezza meravigliosa. Mi avvicino e le dico ‘It’s no professional’. Lei mi abbraccia, mi da un bacio, mi dice che buon profumo che hai, e allora…. dopo è stata fantastica, ha fatto tutto ciò che volevamo“. Insomma, come non perdonarla.