È apparsa in queste ore una foto sul profilo Instagram di Paola Perego, che mostra la conduttrice in stampelle. Come tutti, in questo periodo di isolamento forzato anche la Perego ha raddoppiato la sua presenza sui social, dove ha anche detto la sua su Barbara D’Urso, o meglio “non detto”: Un’immagine che subito scatena il corteo di follower, che si muovo tra il preoccupato e l’incuriosito.

Ovviamente in tanti scrivono per chiederle cosa sia successo, quanto sia grave. Ma qualcuno si domanda “Com è possibile farsi così male in quarantena?

Cosa stava facendo la Perego?“. E scatta il giallo.

Il post di Paola Perego

Paola Perego ha pubblicato una foto dove appare in mascherina, tenuta sportiva e… stampelle. È evidente che sia stata vittima di un infortunio, ma la conduttrice non rivela troppi dettagli nella didascalia che accompagna lo scatto.

La Perego scrive semplicemente e con ironia: “Niente mondiali per la Perego“. Ed è qui che si scatenano i commenti dei follower che sono accorsi numerosi per accertarsi che la conduttrice stesse bene. Tra questi moltissime amiche vip, tra cui Paola Turci, che con un semplice emoticon la incita a farsi forza.

Mentre quelle di Elena Sofia Ricci esprimono stupore e preoccupazione. Rita Dalla Chiesa invece le scrive: “Paoletta!!!!! Ma che ti è’ successo???“. E Carmen Russo le dà qualche consiglio: “Paola mi dispiace , spero nulla di grave ,fai SFIAMMARE. E dopo non sforzare un ❤️bacio“

L’incidente di Paola Perego

La tanta preoccupazione ha spinto Paola Perego a spiegare cosa fosse successo. Ma anche in questo caso la conduttrice si limita a dire “Distrazione del quadricipite“. Niente di grave dunque, sì, ma come se l’è procurata?

Si domandando in tanti.

I commenti al post di Paola Perego

Tra questi anche l’autore televisivo Marco Salvati che sottolinea il fatto che è davvero difficile riuscire a fare un incidente in questi giorni di quarantena in cui siamo tutti tappati in casa. “Ma come hai fatto, che siamo tutti fermi a casa?“. La Perego qui non ha risposto lasciando un piccolo alone di mistero.