Lucio Presta in quarantena è implacabile. Da casa in questi giorni ha avuto modo di osservare con attenzione alcune fenomeni televisivi e anche di mettere nero su bianco i suoi pensieri su alcuni personaggi protagonisti di programmi quotidiani.

Così dopo l’ultimo attacco a Barbara D’Urso, ora tocca a Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro. Le critiche giungono al seguito della polemica scatenata dal direttore di Libero Vittorio Feltri, ospite proprio al programma di Rete 4. Si tratta dell’ennesimo dardo all’arco di Presta scoccato verso Mediaset.

Lucio Presta contro Mario Giordano

Il noto agente dei vip torna a dire la sua e questa volta lo fa nell’ambito della discussione che ha coinvolto la rete negli ultimi giorni.

Anche stavolta Presta attacca sui social, con un post apparso su Facebook e punta dritto a Mario Giordano.

Lucio Presta contro Mario Giordano

“E dopo i sorrisi complici con il direttore Feltri e la frase sghignazzando “direttore no che così mi si arrabbiano “ ci siamo tolti ogni dubbio su Mario Giordano” va dritto al punto Presta. “Anche lui è del ramo d’impresa INGUARDABILI di VideoNews.

Nessuno delle persone con le quali collaboro andranno in quel programma. #iosonomeridionale” conclude infine il manager dei vip .

La battaglia di Lucio Presta

Dopo l’ultima invettiva contro Giordano sembra ormai evidente la battaglia che Lucio Presta stia portando avanti contro VideoNews, testata che si occupa di programmi di informazione Mediaset, e contro Mediaset stessa.

Non troppo tempo fa, infatti, il marito di Paola Perego si scaglio contro la tv di Carmelita, a seguito di quell’Eterno Riposo recitato in diretta durante il collegamento con Matteo Salvini. Anche in quell’occasione il manager di vip del calibro di Antonella Clerici e Paolo Bonolis, non mancò di sottolineare che i suoi assistiti non parteciperanno mai alle trasmissioni condotte dalla D’Urso.

Non resta che capire quali risvolti potrà prendere questa “crociata”.