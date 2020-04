Il Sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, nell’annunciare il costante impegno del Governo per fronteggiare le terribili conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, ha assicurato di essere al lavoro per garantire anche lo stanziamento di un reddito di emergenza.

Baretta sulla richiesta dell’indennizzo: “c’è stato qualche palese abuso“

Nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Circo Massimo su Radio Capital, Pier Paolo Baretta ha spiegato che, in merito alle richieste dell‘indennizzo pari a 600 euro, il governo sta considerando la possibilità di stabilire una soglia massima di reddito, in quanto: “c’è stato qualche palese abuso“, poiché ritiene che il bonus per gli autonomi sia stato richiesto anche da persone con un alto reddito.

Allo stesso tempo Baretta ha confermato che l’indennizzo salirà a 800 euro, come era già stato anticipato dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Inoltre, il sottosegretario all’economia ha precisato che per la seconda erogazione verrà rinnovata la stessa platea in automatico, per garantire una maggiore rapidità della procedura.

Ipotesi di un reddito di emergenza pari a 500 euro

Nel corso della trasmissione radiofonica Circo Massimo, Baretta ha anche affrontato il tema del reddito di emergenza, argomento al centro del dibattito pubblico in queste ultime settimane, chiarendo che per questa nuova misura di sostegno economico è più difficile, per il governo, determinale la platea.

“Inps e Ministero del Lavoro sono al lavoro per definire bene la platea” ha spiegato il sottosegretario all’economia, aggiungendo: “si puntava a dare un sostegno pari a 500 euro al mese. È un’ipotesi in campo ma sarà necessario identificare quante saranno le famiglie che ne avranno bisogno“. Pertanto, solo sulla base di ciò sarà possibile stabilire la cifra necessaria da stanziare.

L’importanza della lotta all’evasione

Infine Pier Paolo Baretta ha concluso l’intervista con una riflessione: “con l’emergenza coronavirus è emersa ancora di più l’importanza della lotta all’evasione“, facendo notare che, in un periodo così delicato e difficile: “si è visto di quanti soldi avremmo avuto bisogno in questa situazione “.

