Nel decreto Aprile il bonus per gli autonomi passerà da 600 a 800 euro. Ad annunciarlo è stata Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha spiegato le misure che il Governo seguirà per contrastare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

La soluzione del Ministro Catalfo per combattere la crisi economica

La crisi che il nostro Paese sta vivendo purtroppo non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale. Sono le fasce più deboli a subire, in maniera maggiore, le conseguenze economiche di questa emergenza.

Nunzia Catalfo ha annunciato che, a suo avviso, per combattere l’emergenza economica causata dalla pandemia è necessario affiancare al reddito di cittadinanza un ulteriore strumento, volto a sostenere le fasce della popolazione che necessitano di maggiori misure di sostegno. Nello specifico, la senatrice fa riferimento ad uno “strumento che aiuti chi è privo di qualsiasi forma di sostegno al reddito“.

Catalfo assicura che l’indennizzo: “da 600 passerà a 800 euro“

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Anch’io, programma radiofonico di Rai Radio 1, Catalfo ha assicurato che: “Stiamo mettendo su un ventaglio di misure e strumenti che possano tutelare tutta la platea dei lavoratori.

Un indennizzo per gli stagionali, o per gli autonomi, liberi professionisti, partite Iva, che verrà riproposto nel mese di aprile e maggio, con un aumento dai 600 agli 800 euro“. Il ministro Catalfo ha inoltre spiegato che si tratta di un indennizzo che coprirà anche le fasce della popolazione che non erano state coperte o non erano state identificate a marzo.

Durante l’intervista a Radio Anch’io la senatrice, assicurando l’aumento dell’indennizzo a 800 euro per il mese di aprile e maggio, ha anticipato che il Governo sta lavorando per garantire l’inserimento del “reddito di emergenza“.

Il ministro Catalfo è al lavoro per il “reddito di emergenza”

Per quanto riguarda il reddito di emergenza, Catalfo ha precisato che: “è una misura che stiamo elaborando. Potrebbe essere un reddito che parte da 400 euro per il singolo, basato sul nucleo familiare, che arriva ad un massimo di 800 euro“.

La senatrice, sul proprio account Facebook, ha chiarito che: “il reddito di emergenza sarà solo uno degli interventi che faranno parte del decreto Aprile, il quale, oltre al rifinanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali già previsti a marzo – compreso l’indennizzo per partite Iva, autonomi e stagionali che da 600 passerà a 800 euro – conterrà anche l’ampliamento dei congedi parentali per i genitori con figli e una indennità per i lavoratori domestici (colf e badanti)”. Il Ministro del Lavoro ha infine concluso ricordando agli italiani il lavoro del Governo, il cui obiettivo è la tutela dei cittadini: “Il nostro impegno per fare in modo che tutti i cittadini siano tutelati è massimo“.

