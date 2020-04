In un momento storico di forte incertezza e sofferenza come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, Roaul Bova ha dedicato un pensiero ai suoi genitori. Più di una volta sui social Bova ha mostrato una certa sensibilità nei confronti di quest’emergenza sanitaria, nonché una certa ammirazione per i medici in prima linea.

Su Instagram l’attore ha pubblicato una foto della mamme e del papà che oggi non ci sono più. Raoul li immagina a braccia aperte ad accogliere tutti coloro che li stano raggiungendo “lassù” in questo periodo.

Molti vip hanno commentato il post, tra cui Mara Venier e Biagio Antonacci.

La dedica di Raoul Bova ai genitori

Come molti in questo periodo anche Raoul Bova sente la necessità di stringersi attorno agli affetti più cari, anche quelli che ormai non ci sono più. E così ecco che l’attore pensa ai suoi genitori, scomparsi tempo fa, a cui dedica un post su Instagram. Uno scatto della coppia che si stringe felice ed una dolce didascalia a seguito.

“Che bello vedervi così, papà e mamma!

” scrive l’attore a corredo dello scatto. “Spero che possiate accogliere tutte le persone che vi stanno raggiungendo in questo periodo lassù, nel cielo, con lo stesso abbraccio e lo stesso sorriso che avete in questa foto. Mi mancate! Vvb!“. Tanti i like piovuti sul post, ma anche i commenti. Mara Venier sintetica a molto affezionata scrive: “Raoul mio“. Mentre l’amico Antonacci dice: “Sarà così fratello mio….. sarà così“.

Raoul Bova al fianco degli eroi

L’account Instagram dell’attore in questi giorni è pieno di interventi volti a ringraziare medici, personale ospedaliero e associazioni come la Croce Rossa Italiana.

Quello di Raoul Bova continuo stimolo e invito agli utenti a vivere questo tempo “In cui ognuno può fare la propria parte“.