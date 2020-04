Nei giorni scorsi si sono diffusi i rumors secondo i quali Aida Nizar sia stata fermata dalla Polizia in Spagna in seguito ad un aggressione nei confronti del compagno. Si è parlato di una lite furiosa, terminata con minacce da parte della gieffina armata di coltello.

Poi a gran voce la Nizar ha smentito i rumors, dichiarando di essere stata calunniata. Disposta anche a procedere per vie legali, il ciclone spagnolo ha gridato alla bufala. Ma adesso a replicare arriva Simona Izzo la cui tesi indica Aida stessa come autrice di tutta questa montatura.

Le accuse della Izzo, in collegamento da Barbara D’Urso, hanno provocato nella spagnola una reazione incontrollata: è scoppiata a piangere.

Le ragioni di Aida Nizar

Dalla penisola iberica all’Italia, la notizia di un fermo di Aida da parte della polizia, è giunta con gran clamore. Ma lei a Live – Non È La D’Urso racconta la sua versione dei fatti. “Prima di tutto voglio dire che il mio cuore è con l’Italia in questa situazione devastante” ha cominciato la Nizar riferendosi alle difficoltà che stiamo affrontando per la pandemia.

Poi però la spagnola passa a parlare della sua situazione e del recente gossip che la vede protagonista. “Sono stato vittima di un massacro televisivo e da tantissimi giornali. Questo è soltanto un’altra bufala su Aida. Sai quante volte ho sofferto il bullismo” dichiara la Nizar. “Aida è una donna combattente, non confondere il mio atteggiamento solare con l’aggressività“.

Poi giunge il chiarimento sul suo rapporto di coppia. “Il mio fidanzato è semplicemente l’amore della mia vita. Siamo felicissimi” mette in chiaro. “Non ci sono gossip, notizie. Chi non mi vuole bene ha inventato una bugia che mi ha ferito.

Con questo non si gioca. Dicono che sono una provocatrice, ma sono una provocatrice di emozioni vere” si difende.

Aida ringrazia Barbara D’Urso

Con grande amarezza Aida Nizar prosegue nell’esporre al pubblico di Barbara D’Urso le sue ragioni. “Quanto mi vogliono ferire e ammazzare. Perché le notizie su Aida fanno tanto rumore… Di quello che hanno scritto non c’è vero niente, noi facciamo onore all’amore vero. Mi hanno dato della lesbica, della put.. Le bugie fanno tanto male perché lasciano una traccia“.

Poi la Nizar si rivolge direttamente a Carmelita. “Barbara tu sai perfettamente che noi donne di successo, che siamo belle dentro, siamo sempre prese di mira. Tu sei stata l’unica a darmi questa possibilità. Ho rifiutato tante partecipazioni televisive in Spagna. Io non faccio spettacolo di questa bufala, di questa bugia. Io sono qui con il mio fidanzato ma dal primo giorno. Il mio fidanzato è qui, assolutamente, ma non appartiene a questo mondo“.

L’attacco di Simona Izzo

Non sembra impietosirsi Simona Izzo, che come Aida e Costantino La Gherardesca è ospite in collegamento di Barbara D’Urso. La Izzo infatti crede che l’arresto della Nizar sia una bufala, ma messa in giro proprio da Ida.

“Sei pazza. Aida è geniale nella sua follia” irrompe nella questione Simona. “E in questo momento questo era l’unico modo per andare in televisione, far uscire qualcosa di terribile. Credo che tu sia diabolica, te lo dico con affetto. Tu sei un genio della comunicazione, dovresti venire con me a lanciare i film. Sei una meravigliosa attrice, non capisco perché Almodovar ancora non ti ha preso“.

Le lacrime di Aida

A queste parole Aida Nizar, che comunque non ha spiegato come siano andate le cose con il suo fidanzato, è scoppiata a piangere.

“Come ti permetti, pensi che possa inventare una cosa del genere per andare in tv” ha detto tra le lacrime la Nizar. “Nessuno ha fatto la denuncia, non esiste. I miei avvocati hanno querelato i giornali. Prego Dio che Simona non sia mai in questa situazione“.