Aida Nizar è tornata a far parlare di sé sia in Spagna che in Italia. Famosa per aver partecipato al Grande Fratello 2018, condotto da Barbara D’Urso, ora pare sia nei guai per una presunta aggressione nei confronti del compagno. Lei si difende, dichiarando di essere stata calunniata.

Aida Nizar:“Mi sto difendendo nei tribunali”

L’ex gieffina ha scritto un post sui social, contenente uno dei suoi hashtag preferiti, #adorolamiavita. “Calunnie, mi sto già difendendo nei tribunali da queste bufale che avete inventato”, scrive. Prosegue poi sostenendo che è proprio questo il motivo per cui sta dicendo di no a tutti i programmi che l’hanno invitata.

La Nizar, infatti, a suo dire non accetta il fatto che su di lei si dicano bugie di questo tipo, che non sono errori ma scelte intenzionali:” Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore ma non accetto le bugie perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione”.

Aida, accusata di aver minacciato il compagno con un coltello

Era il 20 aprile quando Aida Nizar veniva arrestata dalla polizia locale, come riportato dal notiziario spagnolo El Español, .

Secondo quanto scritto, Aida avrebbe affrontato il compagno Fernando con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa. A chiamare le autorità probabilmente i vicini di casa, allarmati dai rumori provenienti dall’appartamento dell’ex gieffina. Dopo un netto rifiuto di aprire la porta di casa, la polizia avrebbe minacciato Aida di irrompere senza il suo consenso. Solo allora la donna avrebbe aperto la porta agli agenti che l’hanno poi portata via. La Nizar stava trascorrendo la quarantena da Coronavirus a Madrid, insieme al compagno Fernando e pare che tra i due le cose non stessero andando così bene.

Aida, la regina dei Grande Fratello

In Italia il grande pubblico ha conosciuto Aida durante l’edizione del 2018 del Grande Fratello. Lei, però, era già famosa in Spagna per aver partecipato anche all’edizione locale del Gran Hermano. Durante i reality, la Nizar si era fatta notare per il suo carattere forte e irriverente, che spesso l’aveva portata a scontrarsi con alcuni concorrenti della casa. Una delle liti che l’ha vista coinvolta, infatti, ha portato all’eliminazione di Baye Dame Dia.