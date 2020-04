Fitch ha tagliato il rating dell’Italia: da BBB ora è BBB-. L’agenzia di rating internazionale ha diramato un comunicato in cui spiega che la revisione del rating per l’Italia era stata programmata per il 10 luglio 2020, ma le condizioni attuali hanno portato l’agenzia ad un cambio prima del tempo stabilito. Fitch ha ritenuto “che gli sviluppi nel Paese comportino una modifica rispetto alla data programmata“, si sta naturalmente facendo riferimento all’emergenza coronavirus che tiene il Paese ancora in lockdown. Il taglio al rating, spiega infatti l’agenzia, “riflette il significativo impatto della pandemia Covid-19 sull’economia italiana“, scrivono in una nota.

Il Pil italiano

Fitch si concentra su un pil in calo dell’8% nel 2020 e su un rapporto debito/pil del 156%. Per l’agenzia, comunque, se riuscissimo a contenere l’epidemia entro il secondo semestre si dovrebbe registrare una ripresa “relativamente forte” il prossimo anno, nel 2021. Certo resta l’incognita dell’epidemia: “In caso di una secondo ondata di contagi e con un nuovo lockdown le stime sarebbero ancora più basse nel 2020 e nel 2021“.

Per l’agenzia il rapporto tra il nostro debito e il pil nel 2020 “aumenterà di circa 20 punti percentuali“, riporta AdnKronos.

“Il rapporto debito/pil si stabilizzerà a questo livello molto elevato nel medio termine, sottolineando i rischi di sostenibilità del debito“.