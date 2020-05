Come ogni giorno è stato divulgato il bollettino della Protezione Civile con tutti i dati aggiornati in merito di nuovi contagi, guarigioni e decessi. A poco più di un giorno dall’inzio della Fase 2, prevista da lunedì 4 maggio, l’Italia freme per ripartire.

Coronavirus: il bollettino

Nella giornata di oggi si registra un aumento dei decessi, se ne contano 474. Un dato anomalo non in linea con quello degli ultimi giorni, pare a causa dell’inserimento delle morti avvenute in un conteso extra-ospedaliero risalenti a tutto il mese di aprile e segnalato solo oggi.

In totale i decessi ospedalieri contano le 280 persone.

Per quanto riguarda i nuovi casi, nella giornata di oggi si sono registrati 1900 nuovi, tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia con 533 unità e Piemonte con 495 unità. Attualmente malati sono 239; in totale dall’inizio dell’epidemia sono 209.328. Risultano ricoverate in terapia intensiva 1.539 persone, un dato in calo rispetto alla giornata di ieri, risultano ancora 17.357 persone ricoverate. Attualmente in isolamento domiciliare risultano 81.808 unità. Il totale dei decessi da inizio epidemia è di 28.710 persone.

I guariti raggiungono un totale di 79.914 (+ 1.665).

