La vediamo tutti i giorni su Canale 5 nel ruolo di Brooke Logan dove ha collezionato matrimoni, figli e nipoti. Anche nella realtà, Katherine Kelly Lang è una nonna per la seconda volta: sua figlia Zoe ha dato alla luce Reign. A rivelarlo la stella di Beautiful, da sempre amante del nostro Paese, che parla anche del suo futuro sentimentale.

É nato il piccolo Reign

Katherine Kelly Lang ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha rivelato che la figlia Zoe, dopo la nascita di Zuma due anni fa, l’ha resa nuovamente nonna durante l’emergenza Coronavirus.

“Sono felicissima anche se il virus ha reso la gravidanza di mia figlia Zoe un po’ avventurosa” ha rivelato l’attrice, ammettendo di sentire molto la mancanza dei suoi nipotini. Kelly Lang ha postato anche su Instagram uno scatto che la ritrae con la figlia in dolce attesa proprio per mostrare la gioia di questa nuova vita nella sua famiglia, facendo le congratulazioni a Zoe e al suo compagno.

L’attrice, che in Beautiful si è sposata oltre 10 volte, per il momento non arriverà all’altare col fidanzato Dominique Zoida, più giovane di lei di 16 anni: “Siamo sposati dentro il cuore” ha aggiunto.

In effetti, la Lang, ha detto che dopo tutti i “sì” pronunciati nella soap, sposarsi di nuovo le risulterebbe come recitare.

Il messaggio per l’Italia

Katherine Kelly Lang, qualche settimana fa, era stata una delle prime star di Beautiful a supportare l’Italia durante la difficile emergenza legata al Coronavirus. Su Instagram aveva postato una foto con scritto “I love Italy”, invitando gli italiani ad essere forti nel dramma.

La stessa attrice, quando ancora in USA la situazione non era così drammatica, aveva deciso di mettersi in quarantena dopo un viaggio in Australia, dove erano scoppiati alcuni casi di Covid-19. Nel frattempo, negli Stati Uniti, la registrazione delle puntate di Beautiful è sospesa proprio a causa della pandemia e per il momento la CBS sta trasmettendo degli episodi legati alla storia della soap.

