Anche oggi è arrivato il bollettino della Protezione Civile, con tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus Italia. A partire da domani, lunedì 4 maggio, entrerà ufficialmente in vigore la Fase 2. Si aprirà dunque un nuovo scenario per l’Italia che sarà diverso in base alla regione di residenza.

La tensione resta alta sia il Presidente del Consiglio Conte sia il ministro della Salute Speranza invitano alla prudenza.

Il bollettino del 3 maggio

Al momento si contano in totale 100.179 persone attualmente positive (-525), scende il numero dei deceduti, oggi sono stati registrati 174 decessi (per un totale di 28.884).

Sale il bilancio dei guariti che in totale arriva a 81.654 (+1.740). Ci sono 81.436 persone in isolamento domiciliare (-372 rispetto a ieri) e 1.501 in terapia intensiva (-38), i ricoverati con sintomi sono 17.242. Scende il dato percentuale sui tamponi positivi, oggi è del 3,09% su 44.935 tamponi. In totale i casi sono 210.717.

