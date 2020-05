“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” così canta Antonello Venditti. E così potrebbe essere anche per il collega Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, separati ufficialmente dall’estate scorsa. Ancora nessuna conferma dai diretti interessati, ma gli amici più intimi lasciano trapelare un ritorno di fiamma tra i due.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme?

Nuovi pettegolezzi su Eros Ramazzotti sono in arrivo. Questa volta, però, i rumors non riguardano la presunta relazione del cantante con Roberta Morise, ex di Carlo Conti. Gossip subito smentito da entrambi, perché non si tratterebbe che di una profonda amicizia.

Ora pare che all’orizzonte si profili un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Stando alle rivelazioni di Novella 2000, infatti, amici e confidenti dei due ex coniugi avrebbero lasciato intendere che la coppia stia ritrovando l’affiatamento perduto. Manca ancora la conferma ufficiale da parte del cantante e della modella, che per il momento scelgono la via del silenzio. Il sito Dagospia poi ha invece smentito il ritorno di fiamma per cui molti stanno facendo il tifo.

Galeotta fu la quarantena?

La presunta complicità ritrovata può contare su alcune cause esterne. La quarantena ha infatti dato avvio a un riavvicinamento forzato tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Forse, con il passare dei giorni, i due hanno ripensato ai momenti trascorsi insieme, alle forti emozioni provate. Pare poi che l‘intercessione di Aurora Ramazzotti stia influendo a rafforzare di più il rapporto. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha, infatti, sempre mostrato una certa simpatia e un attaccamento verso la modella. “È la madre dei miei fratelli” aveva dichiarato in un’intervista a Oggi la scorsa estate.

E forse davvero si potrà dire, una volta finita l’emergenza Covid-19, che galeotta fu la quarantena per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.