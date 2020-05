Nella prossima edizione del Festival di Sanremo potrebbe ricongiungersi la coppia composta da Amadeus e Fiorello, dopo il successo di quest’anno. Dopo le numerose indiscrezioni dell’ultimo periodo, ad alimentare queste voci ci ha pensato lo stesso showman che, dopo una diretta social con il conduttore, ha spiazzato tutti i follower: “Faccio Sanremo e chiudo la carriera“.

Sanremo-bis per Amadeus e Fiorello?

I fan di Amadeus e Fiorello possono essere fiduciosi. A Sanremo 2021, infatti, la coppia che tanto ha intrattenuto e divertito nell’ultima edizione della kermesse potrebbe riunirsi. Sono tantissimi gli indizi che portano a pensare questo e molti di questi provengono proprio dalla simpatica coppia.

Prima Amadeus ha espresso fiducia su un suo possibile Sanremo-bis durante una delle scorse puntate di Domenica In. Poi ci ha pensato Fiorello ad alimentare ulteriormente la curiosità di tutti attraverso un tweet. Ora lo showman siciliano, al termine di una diretta Instagram con il conduttore, sembra aver dato la conferma, anche se non ufficialmente.

Fiorello annuncia: “Faccio Sanremo e chiudo la carriera“

Dopo aver chiuso la conversazione con Amadeus, Fiorello ha continuato per alcuni minuti la diretta Instagram fornendo scottanti informazioni.

Parlando da solo, ma rivolgendosi indirettamente ai seguaci che ancora lo stavano ascoltando, il comico si è lasciato andare a un flusso di domande e incertezze sul suo possibile Sanremo-bis: “Che faccio? È pesante, è pesante… Te ne dicono di tutti i colori, ti misurano le parole, quello che dici, le battute che fai. Non ho il carattere giusto per fare ste cose, eppure l’ho fatto l’anno scorso. Mi ha convinto e mi convincerà pure quest’anno“. Per poi proseguire con una dichiarazione clamorosa: “Beh, potrebbe essere la mia ultima cosa.

Ecco, mi è arrivata questa idea adesso: faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. Tanto non è che devo rimanere lì fino a 80 anni. Largo ai giovani e me ne vado. Chiudo e basta: è una bella cosa“.