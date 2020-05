Rivelazione di Alba Parietti: “Ho avuto il Coronavirus“. La showgirl ha parlato della sua esperienza e ha spiegato cosa le è successo prima di apprendere di aver contratto il Sars-CoV-2.

Alba Parietti ha contratto il Coronavirus

Alba Parietti è stata una delle tante voci famose dello spettacolo a lanciare appelli alla cautela durante l’emergenza Coronavirus, e ora ha appreso di aver contratto lei stessa il Sars-CoV-2.

Ne ha parlato ai microfoni di Cartabianca, svelando quanto le sarebbe accaduto prima di avere l’esito delle analisi con cui avrebbe avuto la conferma.

“A marzo ho avuto dei sintomi, mal di gola, un po’ di raffreddore, spossatezza, poca febbre.

Dopo ci sono stati sintomi che ho scoperto essere di Coronavirus attraverso una ricerca autonoma, per esempio assenza di gusto, olfatto. Nel dubbio mi sono chiusa in camera e sono stata isolata per 14 giorni. Ho deciso di fare una quarantena autonomamente“.

La persona che lavora a casa sua è risultata negativa e non si è infettata, grazie alle cautele adottate anche su distanziamento e uso dei dispositivi come mascherine e guanti.

“Forse potrò salvare qualcuno”

La showgirl avrebbe avuto la conferma definitiva dopo alcune settimane dall’effettuazione di un test sierologico in una clinica biomedica, che le avevano detto essere comunque impreciso.

“È risultato positivo IgG, quando sviluppi le difese immunitarie, avevo sviluppato gli anticorpi e risulta anche al San Matteo di Pavia. Ho chiesto di poter fare il test, mi è stato fatto anche il tampone. Sono negativa, sono guarita ma in effetti avevo contratto il virus e ora sono immune. Ho anticorpi neutralizzanti“.

Alba Parietti ha aggiunto di aver contattato il San Matteo di Pavia e che si sottoporrà alla donazione del plasma: “Credo che il mio sangue possa servire”.

Adnkronos riporta inoltre la speranza della showgirl: “L’unico vero grande privilegio che ho avuto è la possibilità di salvare (forse) qualcuno con il mio sangue“.