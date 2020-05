Di questi momenti l’ultimo bollettino medico aggiornato con i dati relativi all’epidemia di Covid-19 in Italia che giungono a metà di quella che è a tutti gli effetti una settimana di “prova”. Da lunedì 4 maggio ha infatti avuto inizio la “fase 2” della gestione dell’emergenza che ha riportato in strada e a lavoro oltre 4 milioni di cittadini prima forzatamente a casa per il lockdown e la conseguente chiusura delle attività.

Fase 2 e Coronavirus: il bollettino del 7 maggio

È un’Italia alla prova quella che sta affrontando la prima settimana della fase 2 dell’emergenza, nuovamente operativi su plurimi fronti ma sempre ligia nel rispettare le misure di sicurezza che continuano ad essere vigenti.

Dal distanziamento sociale all’uso obbligatorio della mascherina nei luoghi pubblici chiusi: si cerca di riappropriarsi della quotidianità a partire da piccoli passi ma a distanza di sicurezza perché il virus continua ad essere presente e la pandemia di Covid-19 è tuttora un’emergenza.

Gli ultimi dati aggiornati nel bollettino della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti al 7 maggio.

Ancora alti i morti registrati in data odierna

Di questi momenti i numeri che faticano, come sempre hanno fatto dall’inizio dell’epidemia, a raccontare in maniera sincera una situazione mutevole e talvolta troppo complicata per poter essere descritta in maniera reale.

Continua a diminuire il numero delle persone attualmente positive sul territorio con -1.904 casi per un totale di 89.624 attualmente positivi al Covid-19. Si registrano ancora oggi numerosi decessi: 274 in più rispetto alla giornata di ieri per un totale di 29.958 vittime di Coronavirus. Aumenta ancora il numero dei guariti da Coronavirus: oggi 3.031 casi registrati per un totale di 96.276.

Tenendo conto di tutte le discriminanti, in totale sono 215.858 le persone che in Italia hanno contratto il virus.

