Mara Venier a Domenica In ha seguito in diretta l’arrivo in Italia di Silvia Romano, libera dopo essere stata rapita in Kenya 18 mesi fa. Lo sbarco con l’aereo è avvenuto a Ciampino, dove la ragazza ha potuto riabbracciare la famiglia. Ad attenderla anche il Premier Conte e il ministro Luigi Di Maio.

“Una carezza nel cuore degli italiani”

Il momento emozionante in cui Silvia Romano si è ricongiunta alla famiglia è stato commentato in diretta da Mara Venier. “Dopo due anni Silvia è tornata a casa. Immagino la gioia dei suoi familiari“.

Commentando in diretta l’istante in cui la giovane cooperante saluta sorridente alla telecamera che la riprende, alla conduttrice è venuto spontaneo ricambiare il saluto, anche se a distanza: “Ecco che saluta, anch’io saluto, mi viene spontaneo: il saluto mio è il saluto di tutta Italia in questo momento. Questa ragazza è stata veramente brava e forte, lei l’ha anche dichiarato“. La conduttrice, con le lacrime agli occhi, ha descritto la bellezza di questo momento: “Abbiamo visto tante brutte immagini in questi mesi, siamo così abituati a vedere immagini che ci feriscono.

Queste immagini invece sono una carezza nel cuore di tutti gli italiani“.

Silvia Romano: la liberazione e lo sbarco in Italia

Lo sbarco all’aeroporto di Ciampino è avvenuto intorno alle 14:00 di domenica 10 maggio. Un ritorno a casa per la cooperante italiana dopo gli ultimi 18 mesi di inferno vissuti. La ragazza era stata rapita nel novembre 2018 nel villaggio kenyota di Chakama da un gruppo di terroristi, che l’hanno poi tenuta in uno stato di prigionia. Nella giornata di sabato 9 maggio, 24 ore prima del suo sbarco, Giuseppe Conte ha annunciato la notizia più bella: Silvia Romano è stata liberata.

L’odissea si è dunque conclusa e Silvia è tornata in Italia, dove ha potuto ricongiungersi con la sua famiglia. Il prossimo step sarà il ritorno a Milano, la città in cui vive la famiglia, e nel suo quartiere, in festa da ieri per la bellissima notizia ricevuta.