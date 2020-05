Il mondo dello spettacolo statunitense perde una grandissima stella: è morto l’attore comico Jerry Stiller, grande simbolo comico degli Usa e padre del noto attore Ben Stiller.

A dare notizia della morte, avvenuta per cause naturali, è stato proprio il figlio.

Una lunga carriera al fianco di moglie e figlio

Jerry Stiller è morto a 92 anni dopo una gloriosa carriera comica: ha recitato moltissime volte in coppia con la moglie, Anne Meara, e qualche volta con il figlio.

Con Ben ha infatti condiviso il successo di alcune pellicole iconiche di Hollywood, come Zoolander e Lo Spaccacuori.

Ben Stiller: “Ci mancherà moltissimo”

Ben Stiller ha dato l’annuncio della morte del padre scrivendo: “Mi addolora annunciare che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un grande padre e nonno, e marito devoto di Anne per circa 62 anni. Ci mancherà moltissimo. Ti voglio bene, papà”.

Al fianco della moglie nella vita e sul set

La carriera di Jerry Stiller ha avuto molti alti ma anche diversi bassi. Negli anni ’50 nacque il sodalizio amoroso e professionale con Anne Meara, con il quale formò la coppia comica “Stiller e Meara”.

I due divennero vere stelle del palcoscenico per due decenni, finché nel 1986 il loro progetto The Stiller and Meara Show, una sitcom, non ebbe particolare successo.

Al fianco del figlio in Zoolander

Amava anche recitare con il figlio Ben, che ha ereditato dai genitori la passione per il genere comico. È rimasto leggendario il ruolo di Jerry Stiller nei due film Zoolander e Zoolander 2: nei due film Jerry Stiller interpretava l’agente per modelli Maury Ballstein, uomo al fianco del modello-star Derek Zoolander, interpretato proprio dal figlio Ben.