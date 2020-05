Rivelazione inaspettata di Mara Venier, che ha raccontato un brutto momento vissuto con il marito Nicola Carraro. La conduttrice ha parlato della malattia che lo ha colpito: “Ero distrutta“.

Intervistata da Libero, Mara Venier ha fatto una rivelazione sulla salute del marito, Nicola Carraro, raccontando quanto accaduto pochi mesi fa e di cui nessuno era a conoscenza.

La conduttrice di Domenica In ha svelato che il suo compagno di vita ha avuto una polmonite molto seria, e questo sarebbe accaduto nel dicembre scorso.

“Era a Santo Domingo.

Ha cominciato con febbre, poi è andato in ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo Domenica In ed ero distrutta“, ha ricordato nel suo intervento ai microfoni del quotidiano.

Nicola Carraro avrebbe però superato brillantemente quel periodo nero, anche se la Venier non nasconde le sue perplessità sulla questione: “Ce l’ha fatta, l’ha superata. È tornato a Roma prima di Natale e siamo andati al Gemelli. Ma adesso, con il senno di poi, penso: non è che ha avuto il Coronavirus?”.

Mara Venier ancora al timone di Domenica In?

L’edizione di Domenica In che volge al termine è stata costellata di appuntamenti indimenticabili ma si è trovata anche a fare i conti con il tema del Covid-19.

Un argomento particolarmente sentito dalla conduttrice, che recentemente ha potuto rivedere il nipotino dopo settimane di isolamento e ha parlato anche della convivenza ai tempi del Coronavirus.

Nel corso della sua intervista per Libero, ha risposto all’interrogativo riguarda la possibilità che possa essere confermata al timone di Domenica In anche per la prossima stagione: “Non ci penso, non penso a nulla.

Il mio contratto con la Rai scade nel mese di maggio. Abbiamo deciso le cose giorno per giorno. Il prossimo anno? Vedremo (…)“.