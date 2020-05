Gianluca Vacchi diventerà papà: ad annunciarlo è stato proprio l’imprenditore ed influencer italiano, che in un video su Instagram ha annunciato che lui e la fidanzata Sharon Fonseca aspettano un bambino.

Il magnate papà a 52 anni

Gianluca Vacchi è stato conosciuto dal grande pubblico per via del suo profilo Instagram, in cui l’imprenditore raccontava le sue giornate tra yacht, ambienti di altissimo lusso, amicizie altolocate e balletti in costume da bagno.

Al suo fianco si sono viste spesso bellezze mozzafiato, ma da un po’ di tempo è solo una la ragazza che condivide balletti e barche di lusso con il magnate: Sharon Fonseca, modella venezuelana.

I due si sono conosciuti a Miami ed ora lei vive in Italia con Vacchi.

Il video dell’annuncio

L’annuncio della gravidanza è arrivato con un video in cui i due si mostrano insieme, visibilmente emozionati. Lui coglie l’occasione per fare gli auguri per la festa della mamma a sua madre, e poi dice: “Devo anche dire che quando nella mia vita ho pensato a una potenziale madre per mio figlio quella donna aveva le caratteristiche di Sharon. Sono molto felice di annunciare e condividere con voi che io e Sharon aspettiamo un bambino.

Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio”.

Chi è Sharon Fonseca

Sharon Fonseca e Vacchi si sono conosciuti a Miami, dove lei si era trasferita per lavorare e lui aveva comprato una sontuosa villa. Il colpo di fulmine avrebbe portato i due a vivere insieme in Italia, prima a Bologna e poi in Sardegna. Sharon non è solo una modella: è anche blogger e giornalista e si è lanciata imprenditorialmente nell’ apertura di Omkara, un negozio di gioielli a Miami.

