La Festa della mamma è stato un momento per ripercorrere la storie di ogni famiglia e ripensare ai propri legali familiari. Un momento di riflessione anche per Elisabetta Canalis che ha pescato nel cassetto dei ricordi una bella foto del passato, un ricordo indelebile per lei e per la sua famiglia.

La foto di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato sul sul profilo Instagram un tenero scatto nel letto di un ospedale, stanca, dopo aver partorito la piccola Skyler Eva. La figlia si trova in braccio alla nonna: insomma, due madri, una nonna, e una piccola che è figlia e anche nipote.

Generazioni che si guardano in questo dolce scatto, di quelli vecchi, che hanno la data incisa sopra. Un bel messaggio non solo nel giorno della Festa della mamma ma in qualsiasi giorno dell’anno. La Canalis non aggiunge nessun commento, solo un piccolo cuore rosso, da cui si comprende tutto.

Nipote e nonna insieme

Non è la prima volta che la ex velina pubblica una foto della madre, Bruna, e della figlia Skyler insieme. Skyler, nata nel 2015 e figlia del chirurgo italo-americano Brian Perri, nello scatto abbraccia forte la nonna: “Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama“, scrive la Canalis a corredo dello scatto.

Qualche tempo fa Elisabetta Canalis, ospite a Domenica In, aveva parlato della sua famiglia e soprattutto della morte del padre: “Ero molto legata a papà però come capita spesso, ho approfondito il rapporto con lui quando sono crescuta. Prima non lo capivo perché era un uomo di altri tempi, di poche parole e poco disponibile a trasmettere sentimenti.

Quando l’ho visto invecchiare, quando l’ho visto malato, ho visto le sue fragilità, era diverso. Era la generazione del dopoguerra, con delle regole, ma so che mio papà mi ha amato tantissimo“.