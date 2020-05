View this post on Instagram

E’ il caso di dire che dire la verità paga. Ci sono tante cose che vorrei dirvi…. e non per esibizionismo ma per avvicinarci. Perché la mia vita è una vita come tante, ma non perché sia banale, nessuna persona lo è se accetta , perdona, capisce , cresce , cambia , aiuta , comprende, ascolta …. ognuno sta solo nel cuore della terra ….ed è subito sera …. ma “ mi illumino d’immenso “ vi aspettiamo questa sera in seconda serata @raipremiumofficial canale 25 digitale terreste . Alle 23 e 20 intervista #uniche con @diegodellapalmaofficial