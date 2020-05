Le cose andavano talmente bene tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri che addirittura qualcuno parlava di convivenza, fino a qualche tempo fa. Poi è arrivata l’epidemia da Coronavirus e i loro progetti, come quelli di molti, sono andati in frantumi.

La quarantena ha separato l’ex ragazza di Non È La Rai dall’allenatore sportivo. Ambra e Max Allegri sono stati costretti ad operare una scelta difficile ma necessaria, dando spazio, in questo momento così complicato alle priorità della famiglia d’appartenenza.

Ambra e Max separati dal Covid19

L’epidemia di Covid19 ha tenuto lontano moltissime coppie.

Tra queste anche quella formata Ambra Angiolini e Max Allegri. Ovviamente non è stato semplice è la distanza ha influito non poco su una circostanza, la lotta al contagio, già di per sé dura. “Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che” sia spiegava Ambra qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

E mentre l’allenatore è in Toscana lei è rimasta a Brescia, città dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo, nati dal matrimonio con Francesco Renga a Brescia. Proprio con Renga, i cui rapporti sono ottimi e affiatati, in questi mesi bui che ha vissuto la sua città, tra le più colpite dall’epidemia, Ambra ha promosso sui social l’iniziativa Sostieni Brescia.

Un appello a cui hanno risposto in tanti raccogliendo più di 2 milioni a sostegno delle famiglie che si sono ritrovate in gravi difficoltà economiche a causa della crisi.

Il rapporto con Allegri

Innamoratissimi, Ambra e Max non si sono certo lasciati intimidire dal lungo periodo di lontananza forzata. “Siamo vecchio stile, più che videochiamate, semplici telefonate“. racconta Ambra.

“Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto” prosegue l’attrice. La Angiolini non sente questa come una semplice scelta consapevole, ma anche come una prova di grande maturità per la loro coppia. ” Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia“