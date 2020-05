Anna Moroni era in stand-by dal programma Ricette all’italiana in onda su Rete 4, a causa dell’emergenza Coronavirus. Ora, però, sarà proprio in collegamento dai fornelli di casa sua che mostrerà la preparazione di deliziose ricette. Dato il suo imminente ritorno è stata intervistata, rilasciando alcuni commenti schietti su La Prova del Cuoco.

Anna Moroni senza peli sulla lingua

Per molti La Prova del Cuoco senza la frizzante Anna Moroni e l’inseparabile Antonella Clerici non è più la stessa. “Annina”, dopo l’arrivo di Elisa Isoardi nello show cooking, non è stata richiamata ed è approdata su Rete 4.

L’ha confermato nuovamente al portale TvBlog: “Quando Antonella Clerici è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercata assolutamente“. Da lunedì, in collegamento dalla sua cucina, continuerà a dispensare preziosi consigli per gustose ricette. Forse, poi, ha voluto togliersi un altro sassolino. “L’anno dopo per La Prova del Cuoco è stato un disastro – dichiara – a quel punto mi hanno cercata, anche Elisa Isoardi mi ha telefonato un giorno”. Come ha risposto a quel punto Anna Moroni? Esattamente così: “Io ho ribadito che non ci vado a La Prova del Cuoco”.

Sugli altri programmi di cucina: “Fanno delle schifezze”

Anna Moroni è sempre stata caparbia e testarda, così ha intrapreso la nuova avventura su Rete 4 senza voltarsi indietro. Suggerimento che ha dato anche ad Antonella Clerici. “Lei ha chiesto spesso consiglio a me: lo ha fatto quando voleva lasciare La Prova del Cuoco per cambiare vita – dichiara – Io le dissi: fai bene, a un certo punto si deve pensare alla famiglia”.

Sugli altri programmi di cucina Anna Moroni è stata perentoria.

In particolare, ha criticato Masterchef, che per l’edizione 2020 ha sancito vincitore Antonio Lorenzon, dicendo: “Masterchef è un programma tutto preparato, girato, montato, non è un programma vero”. Poi, implacabile, ha aggiunto: “Fanno delle schifezze, preparano cose complicatissime, non vere”.