Cristiano Malgioglio per le vie di Milano con visiera integrale, mascherina e guanti: un look che lo rende irriconoscibile e che, come lui stesso ha dichiarato, lo ha esposto a un fiume in piena di critiche e commenti ironici. Lui difende la sua posizione e le sue scelte per proteggersi dallo spettro del Coronavirus. Sui social, intanto, le immagini del paroliere sono diventate un tormentone.

Cristiano Malgioglio terrorizzato dal Coronavirus

“Il mio look ha suscitato molta curiosità? Sapete cosa sia il terrore di uscire di casa dopo quasi tre mese?“: è così che Cristiano Malgioglio ha difeso la sua scelta di uscire di casa, a Milano, con una mise decisamente insolita per lui, che non è passata inosservata al popolo del web, dopo l’allentamento delle misure restrittive per l’emergenza Covid-19.

Il paroliere non ha nascosto di essere terrorizzato dal rischio contagio e ora, per le vie del capoluogo lombardo, dopo la fine della quarantena (e dell’isolamento di cui aveva parlato poco tempo fa) si mostra con visiera integrale, mascherina e guanti per proteggersi al meglio.

Post di Cristiano Malgioglio su Instagram – Fonte: Instagram/Cristiano Malgioglio

“Dopo quasi 3 mesi, finalmente ho voluto farmi una passeggiata nel cuore di Milano.

Mi si è chiuso il cuore – ha scritto su Instagram – nel vedere tanti negozi chiusi e quasi il deserto nella città. Speriamo nella speranza di ritornare come una volta per riprenderci la nostra vita“.

L’ironia social non ha tardato a inondare lo spazio sotto il suo post, oltre ai tanti complimenti ricevuti per il look. “Ma dove vai, sulla Luna vestito così?? Portare la mascherina in luoghi aperti è letale“, gli scrive un utente, e ancora “”Misericordia!!

The day after!!“, “Hai preso le api???“, “Non c’è bisogno di conciarsi in quel modo, basta la mascherina…“.

Il paroliere risponde alle critiche

Non è passato molto tempo perché Cristiano Malgioglio replicasse alle critiche e alle battute dei follower. Per farlo, ha scelto un altro scatto, stavolta un primo piano del suo volto coperto, accompagnato da una chiara didascalia: “Il mio look ha suscitato molta curiosità? Sapete cosa sia il terrore di uscire di casa dopo quasi tre mese? Ecco lo vedete in questa foto. Pensavo di passare inosservato e invece l’effetto è stato al contrario.

Come è triste Milano e il Mondo. Guardare corso B. Aires con le sue vetrine chiuse e che speriamo possono riaprire subito… è stato un impatto incredibile che non avrei mai voluto vedere. Tutto deve ritornare come prima. Se stiamo attenti alle regole ci riusciremo. Vi amo“.