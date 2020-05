Dopo un lungo periodo di silenzio e di grandi difficoltà Michele Bravi ha deciso di ritornare sul palcoscenico, attraverso la pubblicazione di un disco inedito e la partecipazione alla nuova trasmissione di Maria De Filippi Amici Speciali. Un periodo buio che piano piano inizia ad illuminarsi per il cantante vincitore di X Factor nel 2013.

L’incidente che ha cambiato la vita del cantante

Nel 2018 Michele Bravi si è trovato ad affrontare un periodo particolarmente arduo. A novembre di quell’anno, infatti, Bravi è stato coinvolto in un incidente stradale a Milano e le conseguenze sono state disastrose: una motociclista di 58 anni ha perso la vita.

Michele ha quindi interrotto i suoi impegni canori ed è stato indagato per omicidio stradale e successivamente imputato.

“È come se avessi qualcosa davanti gli occhi per cui non vedi più le cose come prima. Anzi, quasi non mi ricordo più come era prima. Ora anche il silenzio per me ha un altro suono”. Con queste parole, lo scorso anno, il cantante descriveva, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, i cambiamenti avvenuti nel suo animo dopo il tragico evento.

Un lungo periodo di silenzio e di buio, al quale finalmente Bravi porrà fine, ritornando ad eseguire brani inediti per tutti suoi fan.

Un nuovo capitolo della vita per Michele Bravi

In seguito all’incidente Michele Bravi si è chiuso in un silenzio profondo, scomparendo anche dai social e tornando solo alcuni mesi dopo. Oggi il cantante, dopo un patteggiamento ed una condanna di 1 anno e 6 mesi, sembra avere con il tempo ripreso in mano la sua vita.

“Ho ricominciato quando ho sentito la responsabilità di raccontare un pezzo del mio labirinto.

Per fare quello che i quadri, i libri, la musica hanno fatto con me”, così Michele ha raccontato, in un’intervista di Vanity Fair, il momento in cui ha avvertito la necessità di ricominciare.

“Amici speciali” ed il nuovo singolo

Un inizio pieno di novità per Bravi. Il 15 maggio prenderà parte al nuovo programma di Maria De Filippi Amici Speciali, nel quale alcuni cantanti e ballerini gareggeranno per sostenere economicamente l’emergenza Coronavirus, ma nella stessa giornata verrà pubblicato il nuovo singolo di Michele Bravi, La vita breve dei coriandoli, brano che anticipa l’uscita dell’album inedito La geografia del buio.

In un post di Instagram Michele Bravi ha pubblicizzato il nuovo progetto spiegando anche le tematiche sulle quali si affaccia: “Ci tenevo a condividere, in questo momento, un brano che racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità”.

Il post di Michele Bravi dedicato al suo nuovo brano

