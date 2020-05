In questa nuova fase dell’emergenza Coronavirus anche i palinsesti cominciano a lavorare su una ripartenza e i rumors sul destino di Paolo Bonolis si susseguono da giorni.

Ora spunta una nuova ipotesi, secondo la quale Mediaset sia pronta ad affidare al mattatore, da poco diventato nonno, 4 prime serate. A raccontarla è il settimanale Nuovo che apre la pista per un nuovo programma. Che sia una attenuante al malcontento scatenato dalla sospensione delle puntate inedite di Avanti Un Altro?

Paolo Bonolis in Rai o in Mediaset

La scadenza del contratto di Paolo Bonolis con Mediaset è fissata al prossimo anno.

Dopo questo termine il noto mattatore e la rete televisiva dovranno rielaborare le specifiche di una nuova collaborazione. Sarà rinnovo o Bonolis coglierà l’occasione per migrare in Rai?

In tanti hanno valutato questa seconda ipotesi, vista la gestione dell’emergenza Coronavirus da parte di Mediaset. Pare infatti che i vertici non abbiano trovato d’accordo Bonolis quando hanno deciso di sospendere Avanti Un Altro, sebbene avessero a disposizione materiale inedito, preferendo mandare in onda in questo periodo di quarantena le repliche del programma.

Un nuovo programma per Bonolis

Così secondo Nuovo, pare che per addolcire le conseguenze di questa scelta l’emittente sia pronta a riservare a Bonolis 4 prime serate.

Benché Paolo abbia sempre sperato di tornare a condurre il suo programma preferito, non si tratta del Senso della Vita, che per format va in onda in seconda serata. Sono diversi anni che Bonolis spera di tornare al timone di questo programma che però non trova più spazio nella programmazione Mediaset i cui spettacoli della prima serata si concludono a notte inoltrata, molto spesso.

Quindi ancora nessuna notizia specifica sullo show.

Al momento, infatti, restano solo indiscrezione. Ecco cosa si legge su Nuovo: “I vertici di Mediaset, per tenerselo stretto, vogliono dargli un nuovo programma composto da quattro prime serate che dovrebbero andare in onda nel 2021“. Staremo a vedere cosa riserva la prossima stagione televisiva a Paolo Bonolis.

