Antonella Elia scatena il web con un vecchio scatto pubblicato su Instagram. La foto la ritrae giovane, in un look sofisticato ed una posa sensuale.

L’ex ragazza di Non È La Rai apre l’album dei ricordi e ne viene fuori un post carico di nostalgia. In tanti si sono precipitati a commentare lo scatto definito “vintage” e molti like provengono proprio da amici del mondo dello spettacolo come Andrea Denver, con cui ha condiviso la recente esperienza al Grande Fratello Vip. Appena uscita dalla Casa, la Elia, come tutti i suoi compagni di avventura al reality è stata catapultata in un mondo nuovo, infestato dall’emergenza Coronavirus.

Così Antonella è passata dallo stare chiusa a Cinecittà allo stare chiusa in quarantena. Almeno con lei c’è il suo Pietro Delle Piane.

Antonella Elia, posa da diva

Nella foto pubblicata su Instagram, la bella e peperina showgirl sfoggia il suo innato fare da diva. La foto in bianco e nero e la posa ammiccante, insieme a quell’outfit elegante e chic conferiscono al post quell’atmosfera retò. Capello corto e sbarazzino, che da sempre la caratterizza, abito nero e ricoperto di strass, con profonda scollatura a cuore, schiena nuda e guanti al gomito, un’immagine che fa sognare i fan di Antonella Elia.

Una vecchia foto di Antonella Elia

La Elia accompagna questo scatto con una didascalia molto semplice, ma sognante: “C’era una volta in bianco e nero”.

I commenti dei fan

E così la Elia ricorda di quando sfoggiava un fascino retrò, tanto che in molti su Instagram la paragonano ad icone hollywoodiane del passato come Ingrid Bergman o la figlia Isabella Rossellini.

E ancora, l’ex coinquilino gieffino Andrea Denver ha apprezzato con un emoticon a forma di cuore, mentre la Miss Carlotta Maggiorana ha commentato con un semplice ma eloquente “Stupenda“.

Insomma, questo tuffo nel passato da parte di Antonella Elia è stato molto apprezzato dalla rete. Una trovata che ha permesso di rispolverare dolci ricordi soprattutto tra chi è un suo storico fan da tempo.