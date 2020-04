Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata raggiunta dal settimanale Chi, con cui si è messa a nudo. La gieffina ha ammesso le sue debolezze emerse durante la sua esperienza nel corso del reality, di cui ha visto la finale. E guardandosi indietro, Antonella fa anche il punto della situazione, riguardando tutti gli scontri affrontati nella casa.

Ora, però, una volta tornata alla vita di sempre, la Elia può guardare al futuro. Lo fa accanto al suo amato Pietro Delle Piane, con cui sta trascorrendo questa quarantena, praticamente la loro prima convivenza.

Il Grande Fratello Vip, la fine della sua carriera

Antonella Elia conferma a Chi di non aver preso parte al Grande Fratello Vip per assecondare la sua vanità. Anzi tutt’altro. “Vanità no, mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare“. Addirittura la Elia ritiene che l’essersi esposta così tanto alle telecamere possa aver segnato per sempre la sua carriera. “E penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze“.

La convivenza l’ha condotta anche ad un certo numero di scontri, da Licia Nunez a Fernanda Leza. Se sì parla “della Lessa o della Marini o di Licia Nunez sì” conferma che ci sono donne che non le vanno a genio. “Ma da sempre difendo le donne, la bellezza, la dignità. Per quanto riguarda Fernanda, Sentire la sua storia, la lotta di un’altra che, nonostante tutto, sopravvive, ti colpisce. Ma non la voglio più vedere per il resto della mia vita”. Con altre concorrenti per esempio ha instaurato un buon rapporto.

“Ho già sentito Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica. Quella signora della Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza, per questo mi arrabbio se poi penso non sia così. Paola è una ragazza stupenda, con una bellezza prorompente ma pudica, ha valori e dignità“.

Antonella Elia, favorita di Signorini?

Infine Antonella Elia, ripensando al suo Grande Fratello Vip, smentisce le voci secondo le quali Alfonso Signorini avrebbe un debole per lei e l’avrebbe piazzata tra i suoi coinquilini del cuore.

Tuttavia non le dispiacerebbe. “Ne sarei onorata, ho bisogno di essere amata e protetta come facevano Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. Ma mi ha fatto cazziatoni colossali e sono uscita contro Sossio Aruta, non mi ha favorita“.

Il futuro di Antonella Elia

Ora che è fuori Antonella guarda al futuro, accanto al suo Pietro. “Ci siamo chiariti su tutto, mi fido di lui e gli credo. Di tutto il resto non mi importa” ha detto una volta tornata a casa da lui.

È con Pietro Delle Piane che Antonella Elia vuole costruire il suo domani e addirittura pensa al matrimonio.

“Sposarlo sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo superare la quarantena insieme: è la nostra prima convivenza“. E perché no, magari potrebbe costruire una famiglia, proprio con lui. “Lo penso da quando sono nella Casa. Ho pensato che sono grande e che vorrei un bambino in affidamento, voglio fare qualcosa per gli altri perché, nonostante tutto, ho un debito verso la vita. E penso di essere stata protetta anche al GfVip, nella Casa, al riparo dal virus: ho pensato che siano stati i miei genitori, i miei nonni a spingermi in questa avventura, sono sfere che ruotano sempre intorno a me“.