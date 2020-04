Settimana dopo settimana, nomination dopo nomination, eliminazione dopo eliminazione, siamo approdati alla finale del Grande Fratello Vip 2020: tempo di tabelloni dunque per i concorrenti dell’ultima puntata del reality.

I voti degli ultimi 2 finalisti

Al televoto decisivo arrivano Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, due giovani concorrenti che pur non essendosi imposti a gran voce, sono riusciti a colpire il cuore del pubblico. Dimostrazione che a volte la pacatezza e le buone maniere pagano. Il vincitore del GF, però, può essere uno solo ed è Paola Di Benedetto.



PAOLA DI BENEDETTO 10 In pochi avrebbero pensato di trovare in finale Paola, eppure la gieffina ha agguantato la vittoria.

Fan numero 1 il fratello gemello, che ha mandato alla sorella un messaggio ricco di amore e gratitudine. Dopo le parole del fratello, arriva la canzone scritta per Paola dal fidanzato Federico Rossi. Bellezza, amore e non solo: massimo dei voti per la vittoria, ma la lode va alla sua generosità: “Io dono tutto in beneficienza, l’intero montepremi“.



PAOLO CIAVARRO 9 Prima di vedere il video messaggio con dedica d’amore di Clizia, Paolo riceve la sorpresa del papà Massimo, che rivolge dolci parole al figlio: “Sei diventato capitano anche qua dentro… Hai una grossa anima, io sono molto fiero di te!

“. Arrivano anche i complimenti di Signorini a Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: “Siete stati due genitori, e lo siete, meravigliosi“.

Le sufficienze della finalissima

ALFONSO SIGNORINI 10 La sua prima esperienza alla conduzione del GF Vip ha convinto il pubblico, Alfonso ha saputo alternare temi leggeri a questioni delicate trovando il giusto equilibrio, specialmente in un momento così difficile per l’Italia. Anche stasera, con la voce strozzata dalla commozione, ha lanciato messaggi di speranza agli italiani.





ARISTIDE MALNATI 9 Si è parlato del suo orientamento sessuale e del rapporto con Antonella Elia, ma soprattutto del suo grande bagaglio culturale che ha messo a disposizione di tutti i coinquilini. Da Dante a Omero, può dirsi dunque soddisfatto del suo percorso: “Sono molto più ricco e questa è la più bella vittoria“, dichiara Aristide in puntata.



ANDREA DENVER 8.5 Sfiora la finalissima, ma perde di poco contro i titani Antonella Elia e Patrick Ray. Entrato come papabile latin lover, Denver ha dimostrato di essere un ragazzo educato e pacato nei modi, anche quando è stato duramente attaccato.





SOSSIO ARUTA 8 Lacrime di gioia di un papà commosso per le parole scritte dai figli: “Ecco perché loro mi amano, io non li ho mai abbandonati“. Dopo l’emozione regalata dai figli, arrivano le immagini di Ursula, definita da Sossio “Un angelo biondo“. Anche in questo caso Sossio non riesce a trattenere le lacrime dalla commozione.



ANTONELLA ELIA 7/8 Superato lo spavento della caduta, Antonella sceglie di andare al televoto flash con Sossio, perché suo amico. Scelta strategica secondo Pupo e Wanda Nara, fatto sta che tra lei e Sossio il pubblico manda in finale Sossio.

Antonella è la concorrente che ha fatto più parlare di sé, come sottolineato da Alfonso: “Questo GF senza di te non sarebbe stato lo stesso – più tardi aggiunge – Facile bacchettare, ma è più difficile capire. Io l’ho capito e credo anche il pubblico“.



PATRICK PUGLIESE 7.5 In finale per la terza volta, un protagonista non solo di questa edizione, ma dell’intera storia del Grande Fratello. Patrick non si è mai tirato indietro e ha sempre espresso il suo pensiero. Perde al televoto contro Paola Di Benedetto, un verdetto che spiazza lo stesso Signorini.

Le insufficienze dell’ultima puntata

SOSSIO ARUTA VS ANTONIO ZEQUILA 5 Frecciatine anche in finale, una querelle che sembra non trovare fine. Questa volta Zequila punta il dito contro la carriera calcistica di Sossio, poi passa alle accuse sugli alimenti. Zequila, forse, accusa ancora il colpo della mancata finalissima.



LICIA NUNEZ 4 Prende parola per attaccare Sossio Aruta su presunti riferimenti omofobi, interviene Signorini: “Che sia il mio mondo il mondo omosessuale lo è e non ne faccio mai mistero da una vita…“, poi Alfonso si rivolge all’ex gieffina: “Licia devo dirti che se Sossio avesse detto di me ‘Signorini vincerà facile perché dietro di sé ha il suo esercito’ e alludesse all’esercito dei gay io non avrei avuto un risentimento, anzi ne farei un fiore all’occhiello… Non capisco dove sia quest’offesa“.

I concorrenti della finale del Grande Fratello Vip 2020

