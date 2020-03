Fabio Testi, eliminato della penultima puntata del Grande Fratello Vip, racconta la sua esperienza all’interno del reality e parla di un bacio (mancato) dato istintivamente.

Il percorso di Fabio Testi al GF Vip

Un concorrente che ha dato tanto a questa edizione del Grande Fratello Vip, esce dal programma felice di poter tornare dai propri cari. Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, l’attore ha più volte ribadito la preoccupazione per il figlio Fabio Jr, che vive a Shanghai da 12 anni: “Per lui sono stato molto, molto preoccupato quando mi hanno spiegato la situazione, è da allora che volevo uscire – racconta Fabio Testi al settimanale Chi – Non poter parlare con lui, non potendo chiamare, era insostenibile, così ho chiesto di essere nominato e alla terza volta ce l’ho fatta.

Ora siamo costantemente in contatto“. Terminata l’esperienza sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, Fabio Testi sta trascorrendo questi giorni di quarantena lavorando presso la propria azienda agricola: “Ho una fortuna immensa, ho un’azienda agricola tutta recintata e qui dentro mi muovo tranquillamente. Sono fortunatissimo“, riporta Il Giornale.

Fabio Testi e il bacio a Paola Di Benedetto

Superati i dissapori che li hanno visti protagonisti, tra Paola Di Benedetto e Fabio Testi si era instaurato un rapporto quasi paterno, così definito dalla showgirl ad Alfonso Signorini nel corso della 17esima puntata del Grande Fratello Vip.

In quell’occasione, Fabio Testi si è avvicinato al viso di Paola Di Benedetto: “Volevo darle un bacino, era casto” – poi approfondisce la questione – “Vabbé, allora diciamo che non era casto ma che era un bacio onesto, un istinto, un’abitudine“. Fabio Testi ha dunque ceduto, seppur per un attimo, alla bellezza dell’ex madre natura ma l’attore, con una lunga carriera alle spalle, ha voluto mettersi in gioco a 360 gradi, come ha dichiarato lui stesso al settimanale: “Mi sono preso una vacanza dai miei ruoli televisivi per regalare un pezzo di Fabio Testi nella sua naturalezza: in mutande, che cucina, che fa un pisolino…“.

