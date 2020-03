La 17esima puntata del Grande Fratello Vip si apre con messaggi di preghiera e solidarietà da parte dei concorrenti agli italiani che, dalle proprie case, osservano la Casa per intrattenersi in questi giorni di quarantena.

I voti più che sufficienti della puntata

ITALIANI 10 Il massimo dei voti a tutti noi. Dalla casa del Grande Fratello, i concorrenti hanno sentito il calore del popolo italiano che ha intonato cori e canti per trasmettere un sorriso da un balcone ad un altro, un’emozione che ha fatto il giro del Paese e che ha colpito i cuori di tutti, anche quelli degli inquilini del GF Vip che per un attimo sono passati dal reality alla realtà.





ALFONSO SIGNORINI 9 Apre la puntata con una riflessione: “Il contrasto tra l’aria primaverile e il Coronavirus che piega l’Italia. – racconta Signorini – La casa somiglia a un quadro di René Magritte. Poi mostra la foto di un neonato con la scritta sul pannolino andrà tutto bene e circondata da un colorato arcobaleno: “Lui è come il cielo azzurro del quadro di Magritte, lui è la vita“. Un conduttore che ha cercato di tenere in equilibrio cultura e spettacolo.





FABIO TESTI 8 Un punto di riferimento per molti coinquilini, tra cui lo storico Antonio Zequila e la scoperta Paola Di Benedetto, alla quale dispensa consigli paterni, come sottolinea la stessa showgirl, che in puntata si dichiara dispiaciuta per questo riavvicinamento tardivo: “Avrei potuto imparare molto di più da lui“. Il pubblico, però, ha deciso che Fabio deve lasciare la casa, dove si sentirà la sua mancanza.



LICIA NUNEZ 6.5 Ci ha pensato lei a mettere a tacere le critiche sul suo conto, il discorso sull’aborto è stato affrontato nei primi giorni – spiega la Nunez in diretta – perché se n’è creata l’occasione.

Lungi da lei, dunque, sfruttare un simile argomento per guadagnarsi il benvolere del pubblico.

Le insufficienze del Grande Fratello Vip

VALERIA MARINI 5 Chiedere l’età a una donna può scatenare reazioni spiacevoli, se poi a porre la domanda è la Marini e a rispondere è la Elia si rischia il peggio: “Hai 56 anni? Ne dimostri di più. Te ne davo 58“. Secondo Alfonso, la Valeriona nazionale sguazza in questi siparietti con Antonella Elia.

Insufficiente perché in puntata dichiara di andare d’amore e d’accordo con tutti, poi in settimana provoca le discussioni.



ANTONELLA ELIA 5 La Elia commenta così la scelta di Licia Nunez di parlare sin da subito del proprio aborto: “Non avrei mai raccontato la mia vita il secondo giorno. Ero circuita da lei“. Trascurando per un momento le continue discussioni che la vedono protagonista, Antonella potrebbe evitare di giudicare una donna su argomenti così intimi, per quanto sia stata la persona interessata ad averli tirati in ballo per prima. Infine, per non farci mancare nulla, un altro Antonella show con tanto di richiesta di uscita dal reality.