Nel corso dell’ospitata a Pomeriggio Cinque, Emanuela Tittocchia ha raccontato una vicenda su Fabio Testi, l’ex fidanzato e oggi concorrente del GF Vip. Secondo la showgirl, in passato l’attore avrebbe fatto avance ad una sua amica mentre era in presenza della alla stessa Emanuela.

Emanuela Tittocchia parla di Fabio Testi

Il Grande Fratello Vip è anche questo: oltre agli scandali nella Casa, i concorrenti devono spesso fare i conti con quanto viene detto e trapela di loro al di fuori. Rinchiusi e senza contatti, sono infatti facile bersaglio di ripicche e confessioni che altrimenti, magari, non vedrebbero la luce del sole.



È successo anche a Fabio Testi: l’attore italiano ha avuto una relazione con Emanuela Tittocchia e la stessa ha raccontato un aneddoto che non aveva mai raccontato finora. Lo ha fatto a Pomeriggio Cinque, ma in studio sono arrivate numerose proteste.

Fabio Testi e la mano sulla gamba dell’amica

Il programma della D’Urso ha mandato in onda una clip che riassume il rapporto di Fabio Testi con Emanuela Tittocchia, tempo fa al centro delle polemiche per le dichiarazioni d’amore ad un 14enne. Al termine di questa, la donna ha rivelato di avere i suoi motivi per avercela con lui, come già confessato in numerosi tabloid.



“Una sera, eravamo fidanzati, ero a casa sua con una mia amica. Io ero seduta alla sua destra e lei alla sua sinistra – ha raccontato la Tittocchia – Ha appoggiato una mano sulla mia gamba e ha iniziato a toccare la mia amica“. Una avance al limite della molestia, che ha suscitato le ire della fidanzata: “Ero arrabiatissima. Ha sempre fatto così, appena vede una ragazza ci prova“.

"Ecco una cosa che non vi ho mai raccontato" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/Hl3x7ngZXS — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 20 gennaio 2020

La reazione dello studio

Di fronte a questo racconto, ci sono state decise proteste in studio. Tra gli ospiti, c’è chi le chiede le prove della cosa, chi afferma che la stessa Tittocchia stia sfruttando la popolarità dell’attore, chi si chiede perché l’amica non abbia denunciato. La Tittocchia prova a smorzare i toni, ma è anche la stessa che ha raccontato la vicenda in risposta alla frase di Fabio Testi detta nella casa. L’uomo aveva dichiarato di essere finito nel tugurio perché “Avevano paura di essere violentate“. La Tittocchia si è agganciata a questa vicenda dicendo “è niente rispetto a quello che lui fa“.

Quindi il racconto e le polemiche in studio.