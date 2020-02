Tra le preoccupazioni dei concorrenti del Grande Fratello VIP di quest’anno di sicuro non rientra il nuovo Coronavirus. Il regolamento del reality vieta infatti la possibilità di ricevere informazioni dall’esterno.

Gli autori stanno però pesando di fare un’eccezione, data la recente notizia secondo la quale il figlio di Fabio Testi sarebbe bloccato in Cina a causa dell’emergenza sanitaria. Un’indiscrezione lanciata da un paparazzo che sembra però essere già stata smentita da Fanpage.it. Anche la produzione del reality sarebbe al corrente di tutto.

Fabio Testi e gli altri concorrenti ignari dell’emergenza sanitaria

Fabio Testi, attore veneto classe ’41, è stato inserito quest’anno nel cast della nuova edizione del reality in onda su Canale 5.

I concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini non sono al corrente dell’emergenza sanitaria presente al di fuori della casa di Cinecittà, ma stava prendendo piede l’ipotesi di metterli al corrente nel corso delle prossime puntate. Circolava poi in maniera virale questa mattina la “notizia” riportata dal paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo sito WolfBreak e che riguardava il figlio di Fabio Testi.

Secondo Fiordelmondo il figlio di Testi, l’imprenditore Fabio Testi Jr., sarebbe stato bloccato in Cina proprio a causa delle misure adottate per contrastare l’epidemia di Coronavirus.

L’uomo, riportava il paparazzo, che gestisce nel paese asiatico delle attività insieme ad altri italiani vi si era recato proprio per un’inaugurazione. Nello specifico, come riportato dal Fiordelmondo, si sarebbe festeggiata al 46 di YongKang Road, Shanghai, l’apertura del Funk A Deli.

Il caso “Fabio Testi Jr”

Come riportato da Fanpage però, che ha contattato Maurizio Raimo, agente dell’attore, la news riportata da Fiordelmondo sarebbe falsa e lacunosa. “Tutto falso, Fabio jr vive a Shanghai ed è sereno.

Non ha intenzione di rientrare in Italia. La produzione del reality si è già sincerata che non stia accadendo nulla di pericoloso“. Nessun allarmismo dunque. Fabio Testi non verrà informato di nulla, dato che nulla è accaduto, e i concorrenti potranno continuare tranquilli la loro esperienza nella casa, al sicuro dal Coronavirus e (soprattutto) dalle fake news.

