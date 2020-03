Dalla Casa del Grande Fratello Vip arriva la proposta di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bennardo. La risposta di lei non si è fatta attendere, sui social l’ex dama di Uomini e Donne ha detto la sua.

La proposta di Sossio a Ursula

Un’insolita proposta di matrimonio ripresa dall’occhio del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta non pone la domanda di rito “Mi vuoi sposare?“, ma lancia un chiaro messaggio per la sua Ursula: “Ursula ti voglio sposare!!!“, così l’inchiostro rosso di un pennarello imprime su una lavagnetta la proposta di matrimonio di Sossio a Ursula.

In una lettera a cuore aperto rivolta a Sossio, Ursula ha espresso la nostalgia nei confronti del gieffino, una mancanza patita non solo da lei, ma anche dalla piccola Bianca, frutto del loro amore. Intanto, nella Casa di Cinecittà, Sossio Aruta sembra aver trovato un punto d’incontro con Antonio Zequila: nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Sossio aveva accusato di bullismo lo stesso Antonio Zequila. Inoltre, Alfonso Signorini aveva insinuato che l’ostilità di Zequila potesse derivare dall’invidia per il posto da finalista guadagnato da Aruta.

La risposta di Ursula Bennardo

Attraverso un post su Instagram, Ursula risponde alle immagini trasmesse dal GF Vip, in cui Sossio fa riferimento a una lettera inviata dalla Casa di Cinecittà proprio alla sua Ursula, che spiega così le ragioni del suo silenzio: “Amoreeeeeee… Purtroppo la tua lettera ancora non l’ho ricevuta … chissà, forse me la porterai direttamente tu“.

Non ci è dato sapere se questo sia l’indizio di un eventuale incontro tra Sossio e Ursula nel corso della prossima puntata del GF Vip, per il momento però i fan di Sossio e Ursula sono a conoscenza dei sentimenti di lei: “Ti amo mi manchi e non vedo l’ora che arrivi questa finale“, parole che lasciano pochi dubbi alle intenzioni di Ursula in merito alla proposta di matrimonio di Sossio.

Nonostante le iniziali polemiche rivolte a Sossio, l’elezione di Sossio come primo finalista lasciano pensare che il pubblico abbia apprezzato il percorso del calciatore napoletano.



Guarda il post di Ursula:

