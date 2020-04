Un bacio inaspettato quello scatto tra Antonella Elisa e Aristide Malnati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’egittologo e opinionista, finalista del reality, ha compiuto un gesto di tenerezza nei confronti dell’indiscussa protagonista di questa edizione del programma che si chiuderà l’8 aprile.

Il bacio di Aristide dopo uno scherzo

Alla fine è successo. Antonella Elia e Aristide Malnati si sono scambiati un bacio. È accaduto nelle ultime ore all’interno del GF Vip, quando dopo una gara di gavettoni, fatti con vari materiali come la schiuma da barba. I due coinquilini si sono così ritrovati molto vicini.

Tra Antonella e Aristide, in questi mesi, si è creato un legame molto profondo, una vera e propria amicizia. Aristide ha ribadito più volte ad Antonella il bene che prova per lei e molti telespettatori hanno ipotizzato che l’uomo potesse provare qualcosa di più per la Elia, che negli ultimi tempi ha avuto più di un problema col fidanzato Pietro.

Il ballo di Aristide e Antonella

A suffragare tale ipotesi, il bacio tra i due. Infatti, dopo essere stato sporcato di schiuma da barba dalla Elia, anziché arrabbiarsi con la coinquilina, Aristide, ancora sporco, ha dato un tenero bacio alla Elia facendo scoppiare l’applauso in casa.

Non solo: Malnati e Antonella hanno poi fatto un tuffo nei ricordi, lasciandosi andare anche ad un lento anni ’80 sulle note della colonna sonora de Il Tempo delle mele.

Naturalmente, sui social sono in molti a tifare per Malnati e anche in casa, i concorrenti sono rimasti molto sorpresi dall’iniziativa di Aristide. Anche Paolo Ciavarro ha notato come l’uomo abbia spiazzato tutti: “Appena ha avuto l’occasione, Zac…”

Guarda il video

Antonella che riempie di schiuma da barba Aristide e lui che se la limona ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#GFVIP pic.twitter.com/3Aa26BGxyd — mat (@ahoy_boy98) April 5, 2020

La confessione ad Antonella Elia

Aristide Malnati è sempre stato supportato dai suoi coinquilini nella “conquista” di Antonella Elia, che è stata protagonista anche di un piccolo incidente.

Qualche settimana fa, Antonio Zequila ha aiutato l’egittologo a dedicare una canzone napoletana all’attrice. Sarà riuscito finalmente a fare breccia nel suo cuore con questo bacio?

Della vita privata di Aristide si conosce molto poco. Proprio alcuni giorni fa, si è confidato con Antonella Elia in merito a una sua relazione passata, un architetto francese. Malnati ha raccontato: “Non era un fidanzamento, ma un flirt”.

La donna in questione, dopo Malnati si è fidanzata seriamente con un’altra persona. I due hanno vissuto il legame durante gli scavi a Il Cairo ma, una volta tornati nelle rispettive città, il rapporto si è affievolito: “Era una storia legata alla passione per l’archeologia, non si è mai sviluppata” .

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip

Antonio Zequila scoppia in lacrime, commozione al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe lascia la Casa: un familiare malato