Il Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta edizione, è alle battute finali. Il gioco entra sempre più nel vivo e, a distanza di due settimane dalla finalissima dell’8 aprile, vengono emessi nuovi importanti verdetti. Nella scorsa puntata una doppia eliminazione ha mandato fuori dalla Casa Fabio Testi e Valeria Marini e ha decretato il primo finalista, Sossio Aruta. Questa sera accadranno i medesimi colpi di scena: doppia eliminazione e annuncio del secondo finalista ufficiale.

Quattro concorrenti per due differenti destini

Quanto accaduto nella scorsa puntata si ripete anche nella diretta di questa sera.

Il Grande Fratello Vip, infatti, vedrà un nuovo concorrente abbandonare il gioco (dopo l’eliminazione di Fernanda Lessa) e la proclamazione del secondo “Vippone” che volerà alla finalissima affiancandosi a Sossio, primo finalista ufficiale. Questo doppio meccanismo prende il via con una “nomination” tutti contro tutti e in maniera assolutamente palese. Tutti i concorrenti hanno scelto il nome di uno dei coinquilini che non meriterebbe la finale. Al termine delle votazioni il concorrente a dover sottoporsi a un televoto lampo è Antonio Zequila che, attraverso una catena di scelte, viene affiancato da Teresanna, Sara e Aristide.

Aristide vola in finale, eliminata Sara

I 4 concorrenti finiscono dunque al televoto ed è il pubblico a decretare il secondo eliminato della serata e il secondo finalista ufficiale. Dopo la chiusura del televoto flash, Alfonso Signorini annuncia agli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip il doppio verdetto. Il pubblico ha deciso che il concorrente a dover abbandonare il reality è Sara mentre il secondo finalista ufficiale è Aristide. I nominati della settimana sono Patrick, Paolo e Antonio.