Incidente tra le mura del Grande Fratello Vip per Antonella Elia, caduta rovinosamente durante un gioco con Sossio Aruta. La showgirl è finita sul pavimento battendo violentemente la testa.

Antonella Elia cade al GF Vip

Gioco finito male tra Antonella Elia e Sossio Aruta: la showgirl è caduta davanti alle telecamere mentre l’ex volto di Uomini e Donne la inseguiva per farle un gavettone all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Lo scherzo del concorrente si è trasformato in una parentesi di paura quando la Elia è scivolata rovinosamente, finendo per battere la testa al pavimento con violenza.

Le inquadrature hanno cristallizzato l’incidente poco prima di virare altrove, e l’audio ha catturato il dolore manifestato da Antonella Elia dopo la brutta caduta: “Ah, che testata“, ha esclamato la gieffina dolorante, davanti agli occhi atterriti dei coinquilini.

Lo staff medico avrebbe poi verificato le sue condizioni, che non avrebbero destato preoccupazione e lei stessa avrebbe rassicurato tutti con un “Sto bene“.

Verso la finale del reality

Manca davvero poco all’ultima puntata del reality, ed è ancora battaglia tra 3 concorrenti che, via televoto, si contendono l’ultimo posto rimasto per restare in gioco e provare a vincere.

Si tratta di Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver, in bilico sull’orlo della finalissima.

Appuntamento all’8 aprile, in prima serata, quando Alfonso Signorini traghetterà questa edizione complicata verso il porto definitivo. I finalisti già dichiarati sono 4: Aristide Malnati, Sossio Aruta, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

Antonella Elia, in particolare, è stata una delle super osservate nella rosa di concorrenti del GF Vip 2020, sia per le sue vicende amorose (Pietro delle Piane, il compagno, è finito nella bufera per degli scatti con la ex) sia per le continue liti con Valeria Marini (scontri che hanno rischiato di finire dritti su un piano fisico).

Non sono mancati attriti con altri nomi del reality, come Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa.

