Grandi novità in casa Magnini-Palmas: con un post sul suo canale Instagram, Giorgia Palmas ha annunciato al mondo di essere incinta. La notizia, che arriva in questo periodo così complicato e avaro di positività, è correlata da una bella foto di Giorgia, il compagno Filippo Magnini e la primogenita di lei, Sofia.

L’annuncio di Giorgia Palmas

A guardare bene la pancia, sembra che Giorgia Palmas abbia tenuto a lungo nascosta la notizia della gravidanza, almeno ai fan della coppia. La gioia però è palese e la si percepisce nelle parole che accompagno la foto in bianco e nero: “E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme“.

Dolci parole per Filippo Magnini, che nei giorni scorsi aveva ribadito quanto fosse stata importante la presenza di Giorgia Palmas nel delicato periodo giudiziario vissuto dal nuotatore.

Il “miracolo della Vita”

Il post poi prosegue con toni altrettanto dolci: “Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia – dice riferendosi a Sofia, nata nel 2008 dal rapporto col calciatore Davide Bombardini – e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura“.

Dopo l’annuncio del matrimonio rimandato, però, la famiglia è pronta ad allargarsi: “Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore“.

Il messaggio per il futuro figlio

La fine del messaggio di Giorgia Palmas, sorridente nella foto con Magnini, è dedicata proprio a questa nuova vita che sta per arrivare: “Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti“.

Ci vorranno ancora alcuni mesi, ma una nuova immensa gioia sta per arrivare nella loro vita.

Il post instagram di Giorgia Palmas

