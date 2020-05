Pare si sia giunti ad una decisione a Viale Mazzini, e dopo una serie di indiscrezioni spuntano i nomi dei conduttori di La Vita In Diretta Estate. Se fino a ieri circolava la voce che la conduzione del format estivo potesse essere affidata ad Ambra Angiolini, attivissima sui social durante la quarantena, velocemente è arrivata la smentita.

Al timone per la versione “fresca” del programma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, arrivano Laura Chimenti e Pino Strabioli. A riportare la notizia è Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, che attribuisce la decisione al direttore di Rai1 Stefano Coletta, insediatosi da poco.

Nuova coppia per La Vita In Diretta Estate

Sfuma l’ipotesi che vedrebbe confermata alla conduzione di La Vita In Diretta Estate la coppia formata da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Al loro posto la Rai, secondo quanto si legge su Oggi, avrebbe scelto la giornalista Laura Chimenti e il regista e conduttore Pino Strabioli.

Sebbene non ci sia stato ancora un comunicato ufficiale della Rai che confermi questi nomi, l’ipotesi si fa sempre più credibile a detta di Dandolo. “La notizia non è stata ancora ufficializzata ma sarà, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, questa la coppia di professionisti scelta da Stefano Coletta neo direttore della rete ammiraglia di viale Mazzini

Rumori in Rai

Sono giorni di grandi decisioni in Rai, in cui si ridiscute non solo la classica programmazione e i bruschi cambiamenti dovuti all’emergenza Coronavirus, ma anche i nuovi palinsesti.

Fino a qualche ora fa giravano alcuni rumors sulla possibilità che i vertici Rai avessero puntato su Ambra Angiolini, per La Vita In Diretta Estate.

Contemporaneamente ha cominciato a circolare anche la voce che il nome dell’ex ragazza di Non È La Rai non fosse l’unico al vaglio.

Presto è spuntato anche quello della Chimenti. La giornalista, noto volto del Tg, è stata tra le donne protagoniste di Sanremo 2020.